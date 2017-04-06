Минфин выпустит самовозгорающиеся рубли

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Аргументы недели", разговоры о новых банкнотах в 200 и 2000 рублей начались с осени прошлого года. Однако про полимерную сущность самой крупной купюры стало известно лишь сейчас. Это известие насторожило экспертов.

Издание отмечает, что многие страны уже экспериментировали с такими деньгами и в итоге от них отказались. У пластика есть много достоинств. Так, он не размокает в ливни и в пять раз долговечнее бумаги. Но есть и недостатки: пластмассовые деньги крошатся и плавятся на солнце. Могут даже и загореться. Именно поэтому европейский центробанк, который планировал печатать полимерные 10 евро, в итоге отказался от затеи.

Пластмассовые донги ввёл Вьетнам, но дело обернулось конфузом. Оказалось, что единственным в стране предприятием для печати полимерных денег владеет сын директора вьетнамского центробанка. Также от пластиковых дензнаковв свое время избавились в Коста-Рике, на Гаити и на острове Мэн. Из крупных стран пластиковые деньги сейчас печатает только Австралия.

Надира Коннова