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Причиной ЧП в жилом доме в Петербурге стали строительные работы Печать
06.04.2017 16:28

Причиной ЧП в жилом доме в Петербурге стали строительные работы

Инцидент в жилом доме в Санкт-Петербурге был вызван некачественными строительными работами.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в одном из районов Санкт-Петебурга произошло обрушение части кирпичной облицовки 16-этажного жилого дома. Причиной инцидента послужил некачественно проведенный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Оказалось, что на проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 кв. метров. В ведомстве отметили, что эвакуация жителей не проводится, пострадавших нет, однако поврежден один автомобиль.

Напомним, ранее поступила информация о том, что в доме произошел взрыв и проводится эвакуация.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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