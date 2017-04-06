Причиной ЧП в жилом доме в Петербурге стали строительные работы

Как стало известно "СоцИнформБюро", в одном из районов Санкт-Петебурга произошло обрушение части кирпичной облицовки 16-этажного жилого дома. Причиной инцидента послужил некачественно проведенный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Оказалось, что на проспекте Солидарности при проведении ремонтных работ в квартире на 13-м этаже 16-этажного дома произошло обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 кв. метров. В ведомстве отметили, что эвакуация жителей не проводится, пострадавших нет, однако поврежден один автомобиль.

Напомним, ранее поступила информация о том, что в доме произошел взрыв и проводится эвакуация.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте