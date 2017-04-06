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Правительство выделило Волгоградской области 340 млн на дороги Печать
06.04.2017 17:37

Правительство выделило Волгоградской области 340 млн на дороги

Деньги будут направлены в регион в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Средства пойдут на ремонт региональных, межмуниципальных и местных дорог.

Сегодня на официальном сайте Правительства России появилось постановление о распределении межбюджетных трансферов общей суммой в 10 миллиардов рублей.

По мнению правительства, данные средства должны помочь привести дороги 49 субъектов РФ в нормативное состояние, а также развить и увеличить их пропускную способность.

Согласно тексту документа, Волгоградская область получит из федерального бюджета 347 миллиона рублей.

Напомним, что Волгоград входит в число лидеров среди городов с самыми проблемными дорогами в стране. За несколько месяцев работы нового проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» от горожан поступило более 170 жалоб на плохое состояние дорог.

Кроме этого, вот уже несколько месяцев данный факт обсуждают не только в Волгограде, но и за его пределами. Один за другим в город приезжают журналисты федеральных телеканалов, чтобы снять очередной шокирующий видеосюжет.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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