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|Пикассо или не Пикассо, вот в чем вопрос
|06.04.2017 19:23
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Полиция задержала троих злоумышленников, которые направлялись с полотном из восточной провинции Ван в Эрзурум, где планировали продать его за 5 млн долларов. На картине изображен улыбающийся молодой человек, а также стоит подпись известного испанского художника. Датировано полотно 1939 годом. Предположительно, оно было украдено из Иракского государственного музея.
Конечно, подлинность картины и манускриптов предстоит еще проверить. Подлинность установят работники Эрзурумского музея и эксперты с кафедры истории искусств Университета им. Ататюрка в Эрзуруме.
Напомним, что данная находка не первая за последнее время в стране. В прошлом году полиция изъяла в Стамбуле полотно, которое приписывали кисти Пикассо, однако оно оказалось подделкой.
Анастасия Красновская, Москва
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