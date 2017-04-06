Полиция задержала троих злоумышленников, которые направлялись с полотном из восточной провинции Ван в Эрзурум, где планировали продать его за 5 млн долларов. На картине изображен улыбающийся молодой человек, а также стоит подпись известного испанского художника. Датировано полотно 1939 годом. Предположительно, оно было украдено из Иракского государственного музея.

Конечно, подлинность картины и манускриптов предстоит еще проверить. Подлинность установят работники Эрзурумского музея и эксперты с кафедры истории искусств Университета им. Ататюрка в Эрзуруме.

Напомним, что данная находка не первая за последнее время в стране. В прошлом году полиция изъяла в Стамбуле полотно, которое приписывали кисти Пикассо, однако оно оказалось подделкой.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»