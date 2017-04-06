ОАО ЕДКММ
Пикассо или не Пикассо, вот в чем вопрос Печать
06.04.2017 19:23

Pablo Picasso

На востоке Турции местная полиция обнаружила и конфисковала картину, подписанную, по предварительным данным, Пабло Пикассо (1881 - 1973), и три манускрипта, относящееся, вероятно, к временам Древнего Египта. По сообщению агентства Anadolu, предметы искусства обнаружили во время перевозки с целью продажи на черном рынке.

Полиция задержала троих злоумышленников, которые направлялись с полотном из восточной провинции Ван в Эрзурум, где планировали продать его за 5 млн долларов. На картине изображен улыбающийся молодой человек, а также стоит подпись известного испанского художника. Датировано полотно 1939 годом. Предположительно, оно было украдено из Иракского государственного музея.

Конечно, подлинность картины и манускриптов предстоит еще проверить. Подлинность установят работники Эрзурумского музея и эксперты с кафедры истории искусств Университета им. Ататюрка в Эрзуруме.

Напомним, что данная находка не первая за последнее время в стране. В прошлом году полиция изъяла в Стамбуле полотно, которое приписывали кисти Пикассо, однако оно оказалось подделкой.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru