Строительство железнодорожной ветки до аэропорта начнется в мае

Вчера в здании областной администрации состоялось заседание с участием губернатора Андрея Бочарова и руководителя Приволжской железной дороги Сергея Альмеева.

В ходе встречи Сергей Альмеев объявил о том, что строительство новой ветки Гумрак – Международный аэропорт начнется в мае текущего года.

По словам главы ПривЖД, новый участок протяженностью 1,2 км позволит соединить воздушную гавань с центром города. В сутки по железной дороге будут проезжать 22 пары электропоездов. Кроме этого, часть электричек для комфорта пассажиров пустят до южных районов города и в Волжский.

Напомним, что данный транспортный проект Приволжская железная дорога должна будет завершить к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Юлия Соболева

Фото: Приволжская железная дорога