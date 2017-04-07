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Строительство железнодорожной ветки до аэропорта начнется в мае Печать
07.04.2017 11:06

Строительство железнодорожной ветки до аэропорта начнется в мае

В Приволжской железной дороге объявили о завершении подготовительных работ. Новая ветка позволит напрямую соединить центр города и Международный аэропорт.

Вчера в здании областной администрации состоялось заседание с участием губернатора Андрея Бочарова и руководителя Приволжской железной дороги Сергея Альмеева.

В ходе встречи Сергей Альмеев объявил о том, что строительство новой ветки Гумрак – Международный аэропорт начнется в мае текущего года.

По словам главы ПривЖД, новый участок протяженностью 1,2 км позволит соединить воздушную гавань с центром города. В сутки по железной дороге будут проезжать 22 пары электропоездов. Кроме этого, часть электричек для комфорта пассажиров пустят до южных районов города и в Волжский.

Напомним, что данный транспортный проект Приволжская железная дорога должна будет завершить к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Юлия Соболева
Фото: Приволжская железная дорога

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