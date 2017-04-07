Волгоградка поставила рекорд по посещению библиотеки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, одиннадцатиклассница школы № 134 Екатерина Юдина заняла первое место в городском конкурсе "Библиотека в цифрах". В прошлом году девушка посетила библиотеку, работающую в формате центра семейного чтения, более 50 раз. Волгоградке были вручены книги и почетный диплом.

Екатерина впервые пришла в библиотеку № 29 несколько лет назад, и с тех пор чтение книг стало для нее любимым занятием. Предпочтение волгоградка отдает русской классике и современной фантастике.

Библиотека № 29 была открыта в 1959 году. Уже несколько лет она работает как центр семейного чтения. Книжный фонд насчитывает более 18 тысяч экземпляров. Книголюбы могут найти здесь и естественно-научную, и современную художественную литературу, произведения русских и зарубежных классиков, а также многое другое.

- В городе проводится активная работа по обеспечению доступности библиотек и привлечению новых читателей. Все библиотечные филиалы города должны соответствовать требованиям, предъявляемым к современным библиотекам – такая задача стоит сегодня перед городским комитетом по культуре, - говорится в пресс-релизе городской администрации.

А между тем, в городе идет активная "оптимизация" муниципальных учреждений культуры путем закрытия в городе нескольких взрослых и детских библиотек.

Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что о грядущем закрытии узнали активисты и организовали интернет-акцию "Спасём библиотеки!", дабы привлечь к этой теме внимание общественности. К флешмобу подключились неравнодушные волгоградцы: школьники, студенты, пенсионеры, молодые мамы с детьми, несогласные с таким решением администрации. В Сети появляются фотографии горожан с плакатами "Беги в библиотеку, пока не закрыли!". Жители Волгограда считают, что инициатива мэрии губительно скажется на культурном развитии города-героя.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда