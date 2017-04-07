Причастные к убийству полицейских в Астрахани ликвидированы
В ходе спецоперации преступники, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, а сегод....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Волгоградка поставила рекорд по посещению библиотеки
|07.04.2017 12:38
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, одиннадцатиклассница школы № 134 Екатерина Юдина заняла первое место в городском конкурсе "Библиотека в цифрах". В прошлом году девушка посетила библиотеку, работающую в формате центра семейного чтения, более 50 раз. Волгоградке были вручены книги и почетный диплом.
Екатерина впервые пришла в библиотеку № 29 несколько лет назад, и с тех пор чтение книг стало для нее любимым занятием. Предпочтение волгоградка отдает русской классике и современной фантастике.
Библиотека № 29 была открыта в 1959 году. Уже несколько лет она работает как центр семейного чтения. Книжный фонд насчитывает более 18 тысяч экземпляров. Книголюбы могут найти здесь и естественно-научную, и современную художественную литературу, произведения русских и зарубежных классиков, а также многое другое.
- В городе проводится активная работа по обеспечению доступности библиотек и привлечению новых читателей. Все библиотечные филиалы города должны соответствовать требованиям, предъявляемым к современным библиотекам – такая задача стоит сегодня перед городским комитетом по культуре, - говорится в пресс-релизе городской администрации.
А между тем, в городе идет активная "оптимизация" муниципальных учреждений культуры путем закрытия в городе нескольких взрослых и детских библиотек.
Напомним, ранее "СоцИнформБюро" сообщало, что о грядущем закрытии узнали активисты и организовали интернет-акцию "Спасём библиотеки!", дабы привлечь к этой теме внимание общественности. К флешмобу подключились неравнодушные волгоградцы: школьники, студенты, пенсионеры, молодые мамы с детьми, несогласные с таким решением администрации. В Сети появляются фотографии горожан с плакатами "Беги в библиотеку, пока не закрыли!". Жители Волгограда считают, что инициатива мэрии губительно скажется на культурном развитии города-героя.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:40
Под Волгоградом полицейские изъяли "лечебную" марихуану из гаража пенсионера
-
13:21
В Волгограде День космонавтики отметят историческим квестом
-
12:45
Волгоградцев приглашают на митинг против отмены маршруток
-
12:38
Волгоградка поставила рекорд по посещению библиотеки
-
12:05
В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком
-
11:23
Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей
-
11:06
Строительство железнодорожной ветки до аэропорта начнется в мае
-
10:32
В Волгограде директор УК попался на хищении денег
-
10:08
В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие
-
09:32
Под Волгоградом произошло массовое отравление юных кадетов
-
09:20
Под Волгоградом при пожаре дома погиб пенсионер
-
04:00
Сборная России U-16 готовится к турниру «Четырех наций»
-
03:15
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
01:38
Вторая победа в «Финале четырех»
Самое читаемое
-
12:05
В Урюпинске уголовник напал на женщину с ребенком
-
11:23
Следственный комитет проверит обстоятельства отравления 27 детей
-
10:32
В Волгограде директор УК попался на хищении денег
-
10:08
В Волжском столкнулись шесть автомобилей: есть пострадавшие
-
09:32
Под Волгоградом произошло массовое отравление юных кадетов
-
09:20
Под Волгоградом при пожаре дома погиб пенсионер
-
00:56
Задержаны восемь подозреваемых по делу о взрывах в питерском метро
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
В области появился , наконец-то , сильный губернатор , который сам не ворует и другим не дает. Экономику ... >>
-
-
В Волге утонул несовершеннолетний работник теплохода
-
До 2-ух лет, найдутся отличные характеристики и отделается условным сроком((( а человека не ... >>
-
-
В Волгограде пройдет фестиваль открытой волгоградской лиги КВН "День юмора"
-
В Волгограде есть свой КВН!? Очень смешно! >>
-
-
Виталий Милонов требует запретить "вписки" в соцсетях
-
Полностью поддерживаю инициативу Милонова >>
-
-
Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро
-
Вот бы бочаров маршрутку поискал. Или на пидеравто погонял. >>
-
-
Городские чиновники не хотят слушать жалобы граждан
-
....и не будут хотеть... >>
-
-
Когда случайности становятся судьбой...
-
Wie o wojne i o wojne. Molodezh, smotrite w bydyshtchee! Iskystwo, design, nayka, filosofija, moda i ... >>
-
-
Ставьте себе будильник в разные места: Медведев отчитал главу Минсельхоза РФ за опоздание
-
Медведева валят. Кто же так рвется? >>
-
-
У КСП возникли претензии к "Волгофарму" после проверки
-
Если перестанут кормить "Империю", покупать иномарки, заниматься благотворительн остью, содержать ... >>
-
-
ФАС не планирует закрывать гипермаркеты на выходные
-
Лучше бы проверяли состав продуктов - соответствуют ли надписям на упаковке. >>
-