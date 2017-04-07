Волгоградцев приглашают на митинг против отмены маршруток

Как сообщается на официальном сайте областного комитет КПРФ согласованный митинг пройдет в воскресенье, 9 апреля, напротив ДК «Царицынская опера». Мероприятие запланировано на 16-00.

Коммунисты планируют поднять основные проблемы Волгограда и области: ликвидацию маршруток, рост цен и тарифов, а также принятие «Социального кодекса».

Отметим, что на прошлой неделе уже проходила акция протеста против отмены маршруток.

29 марта более 200 маршрутных такси выстроились в колонну и проехали на низкой скорости через весь город. Тогда данная забастовка вызвала в городе транспортный коллапс, поскольку сотни людей не смогли вовремя добраться до работы и учебы.

Напомним, что согласно распоряжению председателя комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда, опубликованному на сайте мэрии, с 15 апреля в городе перестанут курсировать маршрутки №: 2,10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27, 28а, 29с, 26, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к и автобусы №12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 4, 18. А также автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а. Плюс, будут отменены троллейбусы №18 «Улица Тополевая – Обувная фабрика», №11 «Рыбокомплекс – Больничный комплекс».

С 30 апреля закроются маршрутки: №6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3в, 4к, 7к, 95к. Будет отменен автобус №4.

С 15 мая будут закрыты маршрутки №14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также автобусы №19, 22.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»