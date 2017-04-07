В Волгограде День космонавтики отметят историческим квестом

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгоградской области, 2 апреля молодежь региона примет участие во всероссийских акциях, посвященных Дню космонавтики. На Центральной набережной в этот день будут работать интерактивные площадки. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к фитнес-зарядке с олимпийскими чемпионками Еленой Слесаренко и Ларисой Ильченко.

В этом году всероссийский исторический квест будет посвящен 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, который советские ученые осуществили 4 октября 1957 года. Старт квеста будет дан в 11:00 в волгоградском планетарии. За ограниченное время командам студентов и школьников нужно будет выполнить ряд заданий. В игровой форме участники попробуют себя в роли космонавтов. Победители получат призы и возможность представить регион в финальном квесте, который состоится в Москве осенью текущего года.

- Массовые мероприятия начнутся в 15:00 на верхней террасе Набережной 62-й Армии, - рассказали в обладминистрации, - Центральным событием станет забег, в котором примут участие студенты, представители добровольческого движения, школьники, лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и молодежных спортивных объединений, известные общественные деятели, гражданские активисты, спортсмены и представители органов власти. Им предстоит преодолеть дистанцию в 1957 метров. Это число символизирует год старта первого искусственного спутника Земли. Лидеры забега получат от организаторов мероприятия сувениры с символикой мероприятия.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области.