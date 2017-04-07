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|Диамант на Комсомольской выставлен на продажу
|07.04.2017 13:55
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В объявлении указано, что торговый центр был открыт 1 ноября 2009 года. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 18 449 кв.м, а площадь земельного участка – 5 152 кв.м. Кроме того, у здания имеется парковка на 200 мест.
Примечательно, что продавцом указан некий Кириленко Борис, который является сотрудником АО «Райфайзенбанк». За торговый центр он просит 500 миллионов рублей, однако отмечает, что возможен обоснованный торг.
Напомним, что сеть торговых площадей «Диамант» принадлежит экс-депутату Госдумы Олегу Михееву, который на данный момент обвиняется в незаконном завладении 14 объектов «Волгоградского моторостроительного завода» на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также в покушении на хищение путем мошенничества 2,1 миллиарда рублей у «Промсвязьбанка».
На данный момент Олег Михеев скрывается. Недавно он пропустил очередное заседание в Советском районном суде, однако ИА «СоцИнформБюро» удалось разыскать бывшего депутата и задать ему ряд вопросов, касающихся как многомиллионных судебных тяжб, так и других довольно неоднозначных фактов из биографии политика.
Юлия Соболева
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