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Google запустила сервис по проверке достоверности новостей Печать
07.04.2017 15:46

Google запустила сервис по проверке достоверности новостей

Теперь в поисковой выдаче и новостном сервисе Google News проверенные материалы или факты будут отмечаться специальной маркировкой.

Как стало известно "СоцИнформБюро", Google расширила на весь мир свою услугу фактчекинга — проверки фактов на достоверность.

Отныне Google будет сопровождать все новости, найденные пользователями в различных СМИ, а также заявления официальных лиц следующими надписями - "правда", "неправда" и даже "полуправда".

Такая маркировка появится в том случае, если эти сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами. Подобная процедура уже успешно существует в Facebook. Пользователи в своей ленте могут пометить новость, как сомнительную, после чего она будет отправлена фактчекерам. Если как минимум две организации или два издания признают новость фальшивой, то в дальнейшем при выдаче в ленте рядом с ней будет стоять соответствующая пометка.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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