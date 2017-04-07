Google запустила сервис по проверке достоверности новостей

Теперь в поисковой выдаче и новостном сервисе Google News проверенные материалы или факты будут отмечаться специальной маркировкой. Как стало известно "СоцИнформБюро", Google расширила на весь мир свою услугу фактчекинга — проверки фактов на достоверность. Отныне Google будет сопровождать все новости, найденные пользователями в различных СМИ, а также заявления официальных лиц следующими надписями - "правда", "неправда" и даже "полуправда". Такая маркировка появится в том случае, если эти сведения уже были проверены на соответствие действительности другими ресурсами. Подобная процедура уже успешно существует в Facebook. Пользователи в своей ленте могут пометить новость, как сомнительную, после чего она будет отправлена фактчекерам. Если как минимум две организации или два издания признают новость фальшивой, то в дальнейшем при выдаче в ленте рядом с ней будет стоять соответствующая пометка. Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress < Предыдущая Следующая >