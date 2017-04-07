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На выходных волгоградцев ожидает +18 и небольшой дождь Печать
07.04.2017 16:22

На выходных волгоградцев ожидает +18 и небольшой дождь

Синоптики обещают, что на территории города в субботу и воскресенье будет тепло, но пасмурно.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, выходные будут теплыми, однако над городом будут кружить тучи.

Так, 8 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +5...+7, а днем столбик термометра порадует отметками от +16 до +18 градусов.

9 апреля ночью также не будет осадков, однако утром и днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Хоть термометр и будет показывать горожанам +15...+17, настроение подпортит порывистый ветер до 16м/с.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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