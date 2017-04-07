На выходных волгоградцев ожидает +18 и небольшой дождь

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградского ЦГМС, выходные будут теплыми, однако над городом будут кружить тучи.

Так, 8 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +5...+7, а днем столбик термометра порадует отметками от +16 до +18 градусов.

9 апреля ночью также не будет осадков, однако утром и днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Хоть термометр и будет показывать горожанам +15...+17, настроение подпортит порывистый ветер до 16м/с.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress