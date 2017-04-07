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|Многодетные мамы Волгограда планируют создать семейные детсады
|07.04.2017 17:44
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5 апреля в городской думе состоялся круглый стол с участием многодетных мам, председателя организации «Многодетный Волгоград» Марии Филиной, членом Совфеда Еленой Поповой, замглавы Волгограда Алексеем Волоцковым и депутатами. Мероприятие было посвящено созданию в Волгограде семейных детских садов.
Отметим, что еще в 2015 году в Волгоградской области был принят документ, регламентирующий порядок формирования семейных детских садов, однако до сегодняшнего момента он не работал. Подобная форма организации дошкольников не практиковалась.
По словам представителей «Многодетного Волгограда», подобные группы семейного типа давно существуют в других регионах.
- Семейные детские сады в этих городах закрепляются за муниципальными дошкольными учреждениями, а многодетная мама оформляется воспитателем. Таким образом, женщина находится со своими детьми и может взять несколько малышей к себе в группу. К сожалению, Волгоград в данном направлении пока не представлен, - отметила заместитель председателя общественной организации Анна Апакова.
Основные требования к семейному детскому саду – наличие помещения, расположенного не выше второго этажа, площадка для прогулок, соблюдение норм санитарной и пожарной безопасности.
В ходе заседания одна из многодетных мам Ольга Кирсанова сообщила, что готова создать детский сад в своем доме.
- Я воспитатель детского сада, но сейчас нахожусь в декрете. Двое старших детей посещают один детский сад, но при этом третьего ребенка скоро придется отдавать в другое дошкольное учреждение, а мне придется выходить на работу. При такой ситуации я вынуждена буду увольняться, потому что работа воспитателя начинается в семь часов утра. Решить эту проблему помог бы семейный детский сад. Я готова заниматься и своими детьми, и взять еще 6-8 малышей. Но для начала нужна поддержка в решении организационных вопросов, - сообщила волгоградка.
Кроме нее желание поучаствовать в пилотном проекте выразили и еще несколько многодетных мам. Депутаты инициативу поддержали и предложили на первое время сделать такие детсады в каждом районе.
В конце встречи все участники коллегиально приняли решение разработать четкий алгоритм создания семейных детских садов в городе-герое и области и определить список участвующих многодетных семей.
Юлия Соболева
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