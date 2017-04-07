Стартует всероссийский детский конкурс «Юный арбитр»

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|Стартует всероссийский детский конкурс «Юный арбитр»
|07.04.2017 20:27
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Принять участие в нем могут юные поклонники футбола в возрасте от 10 до 14 лет. Все, что требуется от претендентов – подготовить фото или видео с сопровождающим текстом на тему «Какое место в моей жизни занимает футбол? Почему я мечтаю оказаться на Кубке конфедераций FIFA-2017?»
В творческом задании разрешается и даже приветствуется помощь родителей или других взрослых. Чтобы стать участником конкурса, необходимо с 7 по 30 апреля 2017 года выложить свою работу на личной странице (или странице взрослого) в социальных сетях Facebook или ВКонтакте с официальными хэштегами #ЮныйАрбитр2017 и #KiaOMBC.
Определять победителей будет состав жюри российского этапа конкурса закрытым голосованием. В этом году в него вошли легендарный советский футболист и футбольный эксперт Евгений Ловчев, прославленный российский вратарь, основатель детской школы голкиперов Руслан Нигматуллин, главный редактор газеты «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ Оксана Федорова, а также управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов и директор по маркетингу KIA в России Валерий Тараканов. Четких критериев отбора победителей нет, однако, как подчеркивают организаторы, они ожидают необычные видеоролики, яркие фотографии или вдохновляющие эссе о своей любви к футболу.
Итоги конкурса будут подведены 12 мая 2017 года. Так как в этом году с 17 июня по 2 июля именно в России пойдут 16 матчей Кубка конфедераций FIFA, жюри выберет 11 победителей, которые вынесут официальные мячи турнира на матчи в 4 городах его проведения – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи. На остальные 5 матчей мячи вынесут дети из Германии, Испании, Чили, Малайзии и с Багамских островов.
- «Конкурс «Юный арбитр» дает возможность молодым болельщикам и начинающим игрокам осуществить свою мечту и оказаться на поле вместе со звездами футбола мировой величины. Для многих ребят подобное переживание очень волнительно, после чего они решают не просто заниматься спортом, а посвятить этому всю жизнь. Именно это вдохновляет нас проводить подобные конкурсы, ведь они меняют судьбу и открывают дорогу к новым горизонтам», - рассказал «СоцИнформБюро» управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов.
В прошлом году победителем конкурса «Юный арбитр» мог стать только один участник из России. Им оказался 11-летний Михаил Андрюшков из г. Химки Московской области. Летом 2016 года он вместе с мамой отправился во Францию, где выносил мяч на поле стадиона «Пьер Моруа» перед матчем Россия – Словакия. «У меня появилась еще большая любовь к футболу, я начал заниматься больше и больше, мне это очень нравилось и я очень сильно старался», - поделился Миша. «У него появился стимул. Мы попробовали поучаствовать в конкурсе и неожиданно для себя выиграли. Не думали, что мы когда-либо вообще попадем на чемпионат Европы. А мы попали, благодаря компании KIA, все увидели, Миша поучаствовал в выносе мяча, и, конечно, для него жизнь заиграла другими красками. Он понял, что в жизни есть не только школа и футбол, а какие-то большие перспективы, к которым можно стремиться», - рассказала Елена Андрюшкова, мама победителя «Юный арбитр 2016».
Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать на сайте football.kia.ru/arbitr.
Анастасия Красновская, Москва
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