Попал на митинг, пошел пешком

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На момент публикации, ограничения уже действуют с 20:00 7-го апреля до 18:00 8-го апреля по улице имени Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до Комсомольской. Объехать закрытые для движения машин места можно по проспекту имени Ленина, а также по улицам Советская, Краснознаменская, Комсомольская и Набережная имени 62-й Армии.
Ограничения на движения транспорта будут действовать и 9-го апреля. Так с 14:00 до 17:30 будет закрыт проезд по дороге проспекта им. В.И. Ленина (местный проезд) в границах от проспекта Металлургов до дома № 101а по проспекту им. В.И. Ленина. Здесь, объехать закрытый участок дороги можно будет по проспекту Металлургов, улице Богунская и проезду, который соединяет проспект им. В.И. Ленина с домом № 101а.
Евгений Иванов
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