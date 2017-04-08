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Попал на митинг, пошел пешком Печать
08.04.2017 01:41

Попал на митинг, пошел пешком

 В городе-герое Волгограде на выходные ограничат движение автомобильного транспорта.


Во время общественно-массовых мероприятий центр города-героя Волгограда будет фактически полностью перекрыт для проезда автомобильного транспорта. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Движение будет ограничено как во время подготовки, так и во время проведения акции, направленной против терроризма. Также будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

На момент публикации, ограничения уже действуют с 20:00 7-го апреля до 18:00 8-го апреля по улице имени Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до Комсомольской. Объехать закрытые для движения машин места можно по проспекту имени Ленина, а также по улицам Советская, Краснознаменская, Комсомольская и Набережная имени 62-й Армии.

Ограничения на движения транспорта будут действовать и 9-го апреля. Так с 14:00 до 17:30 будет закрыт проезд по дороге проспекта им. В.И. Ленина (местный проезд) в границах от проспекта Металлургов до дома № 101а по проспекту им. В.И. Ленина. Здесь, объехать закрытый участок дороги можно будет по проспекту Металлургов, улице Богунская и проезду, который соединяет проспект им. В.И. Ленина с домом № 101а.

Евгений Иванов

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