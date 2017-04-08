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Волгоградскому филиалу МФЮА запретили принимать студентов Печать
08.04.2017 10:28

Волгоградскому филиалу МФЮА запретили принимать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила запретить прием студентов. Ранее филиал был лишен аккредитации из-за коррупционного скандала.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», соответствующее распоряжение появилось накануне на сайте Рособрнадзора.

Согласно тексту распоряжения, Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА был лишен права принимать новых студентов за неисполнения предписания Рособрнадзора.

Также на сайте указано, что запрет на прием обучающихся не налагает других ограничений на образовательную деятельность вуза.

Напомним, что в декабре 2016 года волгоградский филиал был временно лишен аккредитации из-за коррупционного скандала.

Тогда в отношении 5 сотрудников были возбуждены уголовные дела о взяточничестве. Следователям удалось выявить около 20 эпизодов получения денежных средств от студентов.

Все преподаватели-коррупционеры были сразу уволены ректором, а в Волгоград была направлена специальная комиссия из Москвы.

Студентам было предложено продолжить обучение в филиале или перевестись в головной вуз. Для этого руководство учебного заведения даже пообещало снизить стоимость обучения, частично покрыть затраты на билеты и предоставить бесплатное общежитие.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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