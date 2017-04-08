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Сегодня волгоградцы смогут написать Тотальный диктант Печать
08.04.2017 11:16

Сегодня волгоградцы смогут написать Тотальный диктант

Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант-2017» пройдет на 4 городских площадках. Мероприятие начнется в 14.00.

8 апреля в России и других странах ежегодно проходит всемирная образовательная акция «Тотальный диктант-2017». В этом году жители Волгограда смогут проверить свои знания русского языка на 4 площадках.

Главной площадкой города станет Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, которая уже не первый год сотрудничает с Фондом языковой поддержки граждан «Тотальный диктант». Также мероприятие будет проведено в Волгоградском государственном университете, Волгоградском институте управления и Волгоградском экономико-техническом колледже.

Кроме этого, все желающие смогут написать диктант в онлайн-режиме.

Автором текста для диктанта в этом году стал русский писатель, сценарист, историк, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович.

Результаты диктанта будут объявлены после 12 апреля на официальном сайте образовательной акции.

Отметим, что масштабное мероприятие пройдет на 3008 площадках в 866 городах и поселках.

На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы. За рубежом стать участником Тотального диктанта можно будет в 281 городе, находящемся в 70 странах. По количеству участвующих городов пальму первенства держат США (19), Испания (11) и Китай – от этой страны в акции участвуют 10 городов.

Юлия Соболева
Фото: Тотальный диктант

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