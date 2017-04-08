Причастные к убийству полицейских в Астрахани ликвидированы
В ходе спецоперации преступники, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, а сегод....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Сегодня волгоградцы смогут написать Тотальный диктант
|08.04.2017 11:16
|
8 апреля в России и других странах ежегодно проходит всемирная образовательная акция «Тотальный диктант-2017». В этом году жители Волгограда смогут проверить свои знания русского языка на 4 площадках.
Главной площадкой города станет Волгоградская областная библиотека им. М. Горького, которая уже не первый год сотрудничает с Фондом языковой поддержки граждан «Тотальный диктант». Также мероприятие будет проведено в Волгоградском государственном университете, Волгоградском институте управления и Волгоградском экономико-техническом колледже.
Кроме этого, все желающие смогут написать диктант в онлайн-режиме.
Автором текста для диктанта в этом году стал русский писатель, сценарист, историк, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович.
Результаты диктанта будут объявлены после 12 апреля на официальном сайте образовательной акции.
Отметим, что масштабное мероприятие пройдет на 3008 площадках в 866 городах и поселках.
На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы. За рубежом стать участником Тотального диктанта можно будет в 281 городе, находящемся в 70 странах. По количеству участвующих городов пальму первенства держат США (19), Испания (11) и Китай – от этой страны в акции участвуют 10 городов.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:11
В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку
-
11:39
В Михайловке женщина погибла в перевернувшемся авто
-
11:16
Сегодня волгоградцы смогут написать Тотальный диктант
-
10:52
Под Волгоградом пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем
-
10:28
Волгоградскому филиалу МФЮА запретили принимать студентов
-
01:41
Попал на митинг, пошел пешком
-
07.04.2017 23:14
Первый матч проиграли, но шанс еще есть
-
07.04.2017 20:27
Стартует всероссийский детский конкурс «Юный арбитр»
-
07.04.2017 17:44
Многодетные мамы Волгограда планируют создать семейные детсады
-
07.04.2017 16:56
Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека
-
07.04.2017 16:26
В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей
-
07.04.2017 16:22
На выходных волгоградцев ожидает +18 и небольшой дождь
-
07.04.2017 15:46
Google запустила сервис по проверке достоверности новостей
-
07.04.2017 15:09
Городская администрация хотела оставить без жилья семью с малышом
Самое читаемое
-
12:11
В Дзержинском районе автобус «Питеравто» выронил пассажирку
-
11:39
В Михайловке женщина погибла в перевернувшемся авто
-
10:52
Под Волгоградом пенсионерка погибла из-за неосторожного обращения с огнем
-
07.04.2017 16:56
Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека
-
07.04.2017 16:26
В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей
-
07.04.2017 15:09
Городская администрация хотела оставить без жилья семью с малышом
-
07.04.2017 15:01
Сожителей осудили за нежелание помогать детям
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров опускается все ниже в Рейтинге губернаторов
-
Социальный кодекс многие критикуют, но дело не в нормативном документе, а в том, что в Бюджете ... >>
-
В области появился , наконец-то , сильный губернатор , который сам не ворует и другим не дает. Экономику ... >>
-
-
В Волге утонул несовершеннолетний работник теплохода
-
До 2-ух лет, найдутся отличные характеристики и отделается условным сроком((( а человека не ... >>
-
-
В Волгограде пройдет фестиваль открытой волгоградской лиги КВН "День юмора"
-
В Волгограде есть свой КВН!? Очень смешно! >>
-
-
Виталий Милонов требует запретить "вписки" в соцсетях
-
Полностью поддерживаю инициативу Милонова >>
-
-
Глава Ленобласти в поддержку петербуржцев отправился на работу на метро
-
Вот бы бочаров маршрутку поискал. Или на пидеравто погонял. >>
-
-
Жертвами наезда грузовика в центре Стокгольма стали три человека
-
У КСП возникли претензии к "Волгофарму" после проверки
-
Если перестанут кормить "Империю", покупать иномарки, заниматься благотворительн остью, содержать ... >>
-
-
ФАС не планирует закрывать гипермаркеты на выходные
-
Лучше бы проверяли состав продуктов - соответствуют ли надписям на упаковке. >>
-