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|В МФЮА прокомментировали запрет на прием студентов в волгоградский филиал
|08.04.2017 13:07
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Распоряжение о запрете появилось накануне на сайте Рособрнадзора. Согласно документу, Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА был лишен права принимать новых студентов за неисполнение предписания Рособрнадзора.
Как сообщила корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» пресс-секретарь МФЮА Екатерина Савельева, данное решение Рособрнадзора было связано с недавним коррупционным скандалом.
Напомним, что в ноябре 2016 года Следственный комитет по Волгоградской области возбудил уголовные дела в отношении 5 работников ВУЗа по факту получения денежных средств от студентов. Позже из-за этого волгоградский филиал был временно лишен аккредитации, которую пока представители вуза не могут вернуть из-за расследования.
- Из-за скандала, который разгорелся в нашем ВУЗе осенью прошлого года, мы лишились части документов, которые касаются ведения нами образовательной деятельности. Эти документы нам были необходимы, чтобы вернуть аккредитацию, но сейчас они находятся в СК РФ и составляют базу вещественных доказательств. Следователи смогут отдать нам массив документов только после суда над бывшим директором филиала и сотрудниками, которые обвиняются в получении взяток, - сообщила Екатерина Савельева.
По словам представителя МФЮА, сейчас юристы вуза пытаются решить вопрос с возвратом документации, чтобы абитуриенты из Волгограда все-таки смогли поступить.
- Мы уверены, что нам удастся решить эти трудности и мы проведём приёмную кампанию в Волгограде в штатном режиме и в ближайшее время возобновим аккредитацию Волгоградского филиала. Закрывать филиал мы не собираемся, - заявила пресс-секретарь.
Кроме этого, по словам Екатерины Савельевой, вуз готовит ряд исков против бывшего директора Волгоградского филиала с требованием возместить образовательному учреждению моральный, репутационный и материальный ущерб.
Алёна Басавина
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