Волгоградцев предупреждают о запрете разводить костры на природе



Уже в текущем году, сотрудники лесопожарного центра Волгограда выезжали на тушении более двадцати ландшафтных пожаров. Как и в большинстве случаев, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем в открытой и при этом сухой местности. Выезды на пожары производились в Кумылженском, Серафимовичском, Котовском и Урюпинском районах области. Наибольшее число возгораний травяного сухостоя произошло в Среднеахтубинском районе.

Жителей Волгограда и области призывают не разводить костры на природе и тем более не поджигать сухую траву на земле, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И без этого понятно, что разгоревшийся костер может очень быстро перекинуться на лесные массивы и лесопосадочные полосы.

Стоит также отметить, что на сегодняшний день в области пока не зафиксировано ни одного случая пожара в лесном массиве. Между тем, в 2015 году было за зафиксировано тридцать лесных возгораний, но уже в 2016-ом всего девять, однако и это довольно большое количество, учитывая какой урон, наносят лесные пожары природе и экологии в целом. Самые массивные пожары тогда произошли в Калачевском районе.

На территории Волгоградской области пожароопасный сезон объявлен 30-го марта текущего года, и продлится он вплоть до 31-го октября. В связи с этим строго запрещено выжигать сухую траву на сельскохозяйственных угодьях.

Жители региона, которым все же захочется развести костер в лесном массиве должны иметь в виду, что за нарушение правил пожарной безопасности граждане наказываются административным штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима - от 4 до 5 тысяч рублей.

- При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 33-01-31, - отметили в Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Евгений Иванов