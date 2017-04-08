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|Волгоградцев предупреждают о запрете разводить костры на природе
|08.04.2017 22:01
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Жителей Волгограда и области призывают не разводить костры на природе и тем более не поджигать сухую траву на земле, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И без этого понятно, что разгоревшийся костер может очень быстро перекинуться на лесные массивы и лесопосадочные полосы.
Стоит также отметить, что на сегодняшний день в области пока не зафиксировано ни одного случая пожара в лесном массиве. Между тем, в 2015 году было за зафиксировано тридцать лесных возгораний, но уже в 2016-ом всего девять, однако и это довольно большое количество, учитывая какой урон, наносят лесные пожары природе и экологии в целом. Самые массивные пожары тогда произошли в Калачевском районе.
На территории Волгоградской области пожароопасный сезон объявлен 30-го марта текущего года, и продлится он вплоть до 31-го октября. В связи с этим строго запрещено выжигать сухую траву на сельскохозяйственных угодьях.
Жители региона, которым все же захочется развести костер в лесном массиве должны иметь в виду, что за нарушение правил пожарной безопасности граждане наказываются административным штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима - от 4 до 5 тысяч рублей.
- При обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 33-01-31, - отметили в Комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Евгений Иванов
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