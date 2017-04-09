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Тысячи горожан приняли участие в антитеррористическом митинге Печать
09.04.2017 11:17

Тысячи горожан приняли участие в антитеррористическом митинге

Волгоградцы собрались на Центральной набережной, чтобы почтить память погибших при террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло на верхней терассе Центральной набережной у фонтана «Искусство». В митинге приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, депутаты Волгоградской областной думы, общественники, ветераны, студенты и работники бюджетных учреждений.

Местные жители с плакатами «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Нет – террору, да – жизни», «Вместе защитим наше Отечество» выступили в поддержку жителей Санкт-Петербурга.

Собравшиеся почтили память жертв теракта минутой молчания и выпустили в небо белые шары.

Напомним, что 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» завербованный смертник Акбаржон Джалилов активировал самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибло 14 человек, около 50 получили ранения.

Юлия Соболева
Фото: Администрация области

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