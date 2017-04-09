Причастные к убийству полицейских в Астрахани ликвидированы
В ходе спецоперации преступники, причастные к убийству сотрудников ГИБДД в ночь на 4 апреля, а сегод....
В СМИ попала фотография предполагаемого смертника, взорвавшего вагон метро в Петербурге
В распоряжении ИА "Социнформбюро" оказалась фотография предполагаемого террориста, который днем в по....
|Тысячи горожан приняли участие в антитеррористическом митинге
|09.04.2017 11:17
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Мероприятие прошло на верхней терассе Центральной набережной у фонтана «Искусство». В митинге приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, депутаты Волгоградской областной думы, общественники, ветераны, студенты и работники бюджетных учреждений.
Местные жители с плакатами «Пока мы едины, мы непобедимы!», «Нет – террору, да – жизни», «Вместе защитим наше Отечество» выступили в поддержку жителей Санкт-Петербурга.
Собравшиеся почтили память жертв теракта минутой молчания и выпустили в небо белые шары.
Напомним, что 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» завербованный смертник Акбаржон Джалилов активировал самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибло 14 человек, около 50 получили ранения.
Юлия Соболева
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