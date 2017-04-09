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В Волгограде члены «Кибердружины» получили благословение Печать
09.04.2017 11:26

В Волгограде члены «Кибердружины» получили благословение

Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Советском районе Волгограда благословил на благое дело главу регионального отделения движения «Кибердружина».

Как сообщается на официальном сайте Волгоградской Епархии, иерей Максим Александровский встретился с руководителем регионального отделения молодежного общественного движения «Кибердружина» Ярославом Топилиным.

В ходе встречи священник высказал поддержку благим начинаниям молодых волгоградцев, которые борются с опасным контентом в интернете.

Напомним, что отделение кибердружинников открылось в Волгограде в начале января по инициативе Волгоградского государственного университета. Возглавил областную интернет-дружину доцент кафедры информационной безопасности ВолГУ Ярослав Топилин.

Основная задача кибердружины – предотвращать распространение в сети запрещенной и опасной для граждан информации. Кибердружинники отслеживают в интернете детскую порнографию, сайты с пропагандой наркотиков или призывами к суициду. Все данные о «вредных» ресурсах передаются в прокуратуру и Роскомнадзор.

Движение «Кибердружина» было создано в России в 2011 году Лигой безопасности интернета. На данный момент отделения организации открылись в 37 регионах страны, ячейка в Волгограде стала 38-й.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская епархия

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