В Волгограде члены «Кибердружины» получили благословение

Как сообщается на официальном сайте Волгоградской Епархии, иерей Максим Александровский встретился с руководителем регионального отделения молодежного общественного движения «Кибердружина» Ярославом Топилиным.

В ходе встречи священник высказал поддержку благим начинаниям молодых волгоградцев, которые борются с опасным контентом в интернете.

Напомним, что отделение кибердружинников открылось в Волгограде в начале января по инициативе Волгоградского государственного университета. Возглавил областную интернет-дружину доцент кафедры информационной безопасности ВолГУ Ярослав Топилин.

Основная задача кибердружины – предотвращать распространение в сети запрещенной и опасной для граждан информации. Кибердружинники отслеживают в интернете детскую порнографию, сайты с пропагандой наркотиков или призывами к суициду. Все данные о «вредных» ресурсах передаются в прокуратуру и Роскомнадзор.

Движение «Кибердружина» было создано в России в 2011 году Лигой безопасности интернета. На данный момент отделения организации открылись в 37 регионах страны, ячейка в Волгограде стала 38-й.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградская епархия