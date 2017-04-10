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Предпасхальная неделя в регионе будет теплой Печать
10.04.2017 09:15

Предпасхальная неделя в регионе будет теплой

Согласно прогнозам синоптиков, предпасхальная неделя будет теплой и без осадков.

Как сообщает "СоцИнформБюро", днем в понедельник, 10 апреля в Волгограде, несмотря на северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду, погода будет только радовать горожан: столбик термометра поднимется до отметки в +17ºС.

В ночь на 11 апреля будет немного прохладно - +6 градусов по Цельсию. Зато днем во вторник потеплеет до +17ºС. При этом также сохраняется небольшой, сменивший направление на северо-западный, ветер - 6-11 метров в секунду.

В среду, 12 апреля ветер снова изменит свое направление и станет юго-западным, сохранив при этом свою скорость - 6-11 метров в секунду. Ночью потеплеет до +8ºС, а днем - до +18ºС.

По Волгоградской области в среду возможны кратковременные дожди. Днем в южных районах региона воздух прогреется до +19ºС.

В связи с потеплением повышается пожароопасность. Прогнозируется 2-3 классы горимости леса. В связи с этим напоминаем, что разводить костры в лесах запрещено.

Надира Коннова

Фото: globallookpress

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