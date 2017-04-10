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На Центральной набережной установят новый арт-объект Печать
10.04.2017 10:33

На Центральной набережной установят новый арт-объект

В Волгограде объявлен конкурс для архитекторов, дизайнеров, скульпторов и всех желающих на разработку новой достопримечательности города.

Организаторами конкурса стала Волгоградская областная общественная организация «Союз архитекторов России» при поддержке регионального комитета архитектуры и строительства, а также ВолгГТУ.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», мероприятие пройдет в несколько этапов: до 20 апреля будет открыт прием заявок, с 10 по 12 мая пройдет сбор конкурсных материалов, 18 мая комиссия начнется просмотр работ и подведет итоги.

Награждение победителей намечено на 25 мая 2017 года. Лучшим авторам будут присуждены дипломы, а также денежные премии.

Все правила конкурса волгоградцы могут узнать на официальном сайте регионального «Союза архитекторов России».

Напомним, что в марте стартовал первый этап масштабной реконструкции набережной имени 62-й Армии. На данном этапе будет построена новая линия электроснабжения на 2,7 километра и дооснащена существующая распределительная подстанция. Также будет приведена в порядок причальная стенка на участках №10-15 пассажирского порта, подпорная стена, а также бетонная кладка набережной.

Кроме этого, недавно на официальном сайте госзакупок мэрия Волгограда разместила заявку на приобретение для набережной новой световой конструкции, которая будет представлять собой размещенный на постаменте логотип ВОЛГОГРАД. Цена контракта - 1 254 000,00 рублей.

На Центральной набережной установят новый арт-объект

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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