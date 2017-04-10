ОАО ЕДКММ
9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым Печать
10.04.2017 11:25

9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровымl

Тысячи людей вживую увидели легендарную группу «Ленинград» во главе с бессменным фронтмэном Сергеем Шнуровым, а также сделали с ним селфи прямо на сцене.

9 апреля в рамках юбилейного тура «20 лет на радость» во Дворце спорта выступила знаменитая группа Ленинград».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», вживую услышать песни «Лабутены», «WWW» и «Рыба моей мечты» в концертный зал пришли около 8 тысяч горожан. Официальным партнером мероприятия стал оператор сотовой связи «МегаФон».

9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым

На концерте впервые была организована уникальная зона виртуальной реальности, которая «переносила» фанатов на сцену. Технология видеосъемки 360 градусов, которую применил «МегаФон», давала каждому возможность оказаться рядом с Сергеем Шнуровым прямо во время выступления.

9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым

- Мы никогда не боялись удивлять, экспериментировать, двигаться вперед, внедрять новые технологии. Мы всегда внимательно следили за потребностями и желаниями наших абонентов. И поэтому мы стали партнерами юбилейного тура одной из самых популярных групп страны, - сообщил ИА «СоцИнформБюро» директор волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.

9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым

Кроме этого, гости концерта смогли сделать фото с огромным «лабутеном» или в импровизированной постели. По данным «МегаФона», за время концерта в социальных сетях было опубликовано не менее 5 тысяч фотографий.

Напомним, что до начала концерта Сергей Шнуров встретился с волгоградскими журналистами и блогерами, где ответил на самые волнующие вопросы.

9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро», Евгений Гринько

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru