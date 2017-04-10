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|9 апреля волгоградцы смогли оказаться на одной сцене с Сергеем Шнуровым
|10.04.2017 11:25
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9 апреля в рамках юбилейного тура «20 лет на радость» во Дворце спорта выступила знаменитая группа Ленинград».
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», вживую услышать песни «Лабутены», «WWW» и «Рыба моей мечты» в концертный зал пришли около 8 тысяч горожан. Официальным партнером мероприятия стал оператор сотовой связи «МегаФон».
На концерте впервые была организована уникальная зона виртуальной реальности, которая «переносила» фанатов на сцену. Технология видеосъемки 360 градусов, которую применил «МегаФон», давала каждому возможность оказаться рядом с Сергеем Шнуровым прямо во время выступления.
- Мы никогда не боялись удивлять, экспериментировать, двигаться вперед, внедрять новые технологии. Мы всегда внимательно следили за потребностями и желаниями наших абонентов. И поэтому мы стали партнерами юбилейного тура одной из самых популярных групп страны, - сообщил ИА «СоцИнформБюро» директор волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.
Кроме этого, гости концерта смогли сделать фото с огромным «лабутеном» или в импровизированной постели. По данным «МегаФона», за время концерта в социальных сетях было опубликовано не менее 5 тысяч фотографий.
Напомним, что до начала концерта Сергей Шнуров встретился с волгоградскими журналистами и блогерами, где ответил на самые волнующие вопросы.
Юлия Соболева
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