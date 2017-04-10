ОАО ЕДКММ
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен Печать
10.04.2017 12:58

После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен

Главный врач больницы ГУЗ «Клиническая больница №5» Анатолий Иноземцев был освобожден от должности приказом главы комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», главный врач больницы №5 Анатолий Иноземцев был уволен председателем регионального комитета здравоохранения Владимиром Шкариным.

Временно место главного врача теперь будет занимать заместитель Анатолия Иноземцева по организационно-методической работе Дмитрий Попов.

Отметим, что причины увольнения не уточняются, однако многие связывают это с недавним визитом в больницу губернатора Андрея Бочарова.

Как сообщается на официальном сайте комитета здравоохранения, Бочаров посетил больницу утром без предупреждения и остался крайне недовольным.

Вместе с председателем облздрава Владимиром Шкариным Бочаров осмотрел отделения, палаты, разваливающуюся мебель и пришел в потрясение.

Юлия Соболева
Фото: ГУЗ «Клиническая больница №5»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru