После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», главный врач больницы №5 Анатолий Иноземцев был уволен председателем регионального комитета здравоохранения Владимиром Шкариным.

Временно место главного врача теперь будет занимать заместитель Анатолия Иноземцева по организационно-методической работе Дмитрий Попов.

Отметим, что причины увольнения не уточняются, однако многие связывают это с недавним визитом в больницу губернатора Андрея Бочарова.

Как сообщается на официальном сайте комитета здравоохранения, Бочаров посетил больницу утром без предупреждения и остался крайне недовольным.

Вместе с председателем облздрава Владимиром Шкариным Бочаров осмотрел отделения, палаты, разваливающуюся мебель и пришел в потрясение.

Юлия Соболева

Фото: ГУЗ «Клиническая больница №5»