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|Волгоградцы прощаются с троллейбусом №18
|10.04.2017 13:40
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодня в Кировском районе по маршруту №18 «Улица Тополевая – Обувная фабрика» курсирует «грустный» троллейбус, который прощается с местными жителями.
В это же время волгоградцы выкладывают в социальных сетях фотографии и видеозаписи с закрывающимся троллейбусом и подписями с сожалением о закрытии.
Напомним, что с апреля 2017 года движение по троллейбусному маршруту №18 было прекращено по решению администрации города.
В марте на сайте для подачи петиций волгоградцы начали собирать подписи за сохранение троллейбусного маршрута. На данный момент им удалось собрать больше трех сотен голосов против отмены.
-Десятки сотрудников останутся без работы. Тысячи пассажиров останутся без чистого и экологического электротранспорта с большим подвижным составом и маленькими интервалами. Пожалуйста, распространяйте информацию. Звоните и пишите в администрацию области и города, а также в комитет транспорта. 2017 объявили годом экологии и в такой год закрывают самый чистый и экологический транспорт, - сообщается в петиции.
Отметим, что по распоряжению председателя городского комитета транспорта, промышленности и связи с 15 апреля в городе перестанут курсировать маршрутки №: 2,10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27, 28а, 29с, 26, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к и автобусы №12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 4, 18. А также автобусы № 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а.
Юлия Соболева
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