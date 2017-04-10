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|Волгоградцев приглашают к уборке "Лысой горы"
|10.04.2017 14:30
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Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального отделения ОНФ в Волгоградской области, недавно общественники провели рейд по историческому месту "Лысая гора" в Советском районе города.
В ходе осмотра активисты выявили многочисленные свалки бытовых и строительных отходов. По словам участников рейда, характер мусора явно свидетельствует о том, что его оставляют посетители и отдыхающие на территории мемориала, а также сотрудники компаний-перевозчиков твердых коммунальных отходов.
По факту обнаружения мусора на территории "Лысой горы" активисты Народного фронта обратились в адрес главы администрации Советского района Волгограда с просьбой провести проверку и принять меры. В ответ на обращение общественники получили обещание о включении данного объекта в план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на 2017 год.
Такой результат членов ОНФ не устроил и по итогам выездного совещания активисты приняли решение о проведении масштабного субботника в ближайшее время.
- Лысая гора – одно из знаковых мест Волгоградской области, на каждом ее метре погиб солдат. Стыдно, что потомки превратили ее в свалку. Местных жителей нельзя винить в сложившейся ситуации, ведь они, скорее всего, даже не знают, что забираемый у них мусор попадает не на специализированный полигон, а на открытый грунт этого исторического места. Мы сделаем все, чтобы здесь стало чисто, – рассказал член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.
Субботник состоится 20 апреля на территории мемориала "Лысая гора" в Советском районе Волгограда.
Фото: ОНФ по региону
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