В Волгограде на три недели изменится график пригородных поездов

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе Приволжской железной дороги, с 15 апреля по 5 мая 2017 года пригородный поезд № 6813 Качалино - Петров Вал будет отправляться по действующему расписанию ежедневно, кроме субботы, со станции Качалино в 19:04, а прибывать на станцию Петров Вал будет на две минуты позже - в 21:15.

С 16 апреля по 5 мая 2017 года пригородный поезд № 6812 Петров Вал - Качалино будет отправляться со станции Петров Вал ежедневно на 8 минут раньше в 4:06, а прибывать на станцию Качалино согласно действующему расписанию - в 6:23.

Более подробную информацию узнавайте на официальном сайте ОАО "РЖД".

Фото: globallookpress