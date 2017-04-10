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|В соцсети – по паспорту. Детям до 14 вход воспрещен
|10.04.2017 14:42
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СоцИнформБюро», документ называется «О правовом регулировании деятельности социальных сетей».
Дети, которые не достигли четырнадцатилетнего возраста, не могут пользоваться социальными сетями, сообщается в документе. Отмечается, что данное условие не зависит от их гражданства. Проверка возраста предполагается по паспорту: подросток при регистрации обязан предъявить свой документ, удостоверяющий личность, по которому будет устанавливаться возраст.
Кроме этого, Виталий Милонов в законопроекте предложил ввести запрет на использование ников и вымышленных имен, а также распространять скриншоты личных переписок без согласия ее участников. Депутат отметил, что стоит запретить выкладывать без согласия участников фото и видеоматериалы, на которых изображены иные лица, помимо автора.
Согласно законопроекту, запрещается использовать соцсети для рассылки спама, для организации несанкционированных акций и для распространения данных об их проведении.
Данный законопроект представляет достаточно жесткие ограничения использования социальных сетей, которые, в случае его принятия, будут крайне некомфортны и непривычны пользователям. Вероятно, законопроект требует еще больших доработок.
Однако, что касается использования соцсетей подростками, то 62% россиян поддержали идею запрета сетей детям до 14 лет. Об этом сообщает опубликованный опрос ВЦИОМ.
Сегодня россияне воспринимают интернет в числе источников возникновения широкого спектра угроз безопасности, начиная от простого мошенничества и заканчивая созданием групп суицида, в которые в первую очередь вовлекается молодежь, - рассказал сотрудник ВЦИОМ Кирилл Родин.
Отметим, что 62% россиян поддержали идею запрета использования соцсетей детям до 14 лет, 35% - высказались против, 2% - не смогли дать ответ и 1% сказал, что не знает, что такое социальные сети. При этом инициативу регистрации по паспорту не поддержали более половины опрошенных: 52% высказались против такой идеи.
Анастасия Красновская, Москва
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