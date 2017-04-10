В России могут ввести запрет на соцсети в рабочее время

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА Новости, Виталий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается разрешить работодателю вносить в трудовой договор положения о запрете или ограничении пользования соцсетями в рабочее время.

Поправки предлагается внести в 57 статью Трудового кодекса РФ.

Кроме того, депутат Госдумы выступил с инициативой требовать при регистрации в социальных сетях документы, удостоверяющие личность, а также регистрироваться только под настоящим именем и фамилией. Детям до 14 лет Милонов предложил вообще запретить пользоваться соцсетями.

Надира Коннова