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Школьники выступили против поборов денег в учебных заведениях. ВИДЕО Печать
10.04.2017 16:49

Школьники выступили против поборов денег в школах. ВИДЕО

Молодые люди из Самарской области запустили протестную интернет-акцию против незаконного сбора денег в школах.

Школьники возмутились незаконной деятельностью после инцидента, который произошел в середине марта в городе Жигулевск Самарской области.

Учительница одного из классов жигулевской школы №16 потребовала с учащихся оплатить уборку классов. Школьники заявили, что данные поборы незаконны и попытались дать отпор.

Перебранку с учителем ребята смогли запечатлеть на камеру мобильного телефона.

В результате разбирательств учительница предложила в качестве альтернативы приносить для уборки свою швабру и тряпку. Возмущенные ученики попытались пожаловаться на это директору, однако это не дало результата.

Тогда родители и школьники решили обратиться в прокуратуру, после чего руководство школы стало оказывать них давление. Детей стали просить не контактировать со СМИ и не рассказывать никому о случившемся.

Однако в качестве протеста ребята записали видеообращение с призывом остановить незаконный побор денег в школах по всей России.

Юлия Соболева
Фото, видео: видеохостинг youtube.com

 

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