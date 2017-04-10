Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка

В Волгограде на базе МУП "ДСЭР Советского района" заработала установка с производительностью 110 тонн асфальтобетона в час. Оборудование было приобретено в 2016 году и полностью автоматизировано.

Как сообщила ИА "СоцИнформБюро" пресс-служба мэрии Волгограда, с запуском установки по производству асфальтобетона ремонт дорог региона переходит в активную фазу. Уже сейчас на улицах Кубинской, Ленкоранской и Чарджуйской, Кубанской и Домостроителей ведутся работы по фрезеровке старого покрытия, установка бордюров, строительство тротуаров. Скоро здесь положат два слоя асфальта, который будет произведен на новой установке.

Напомним, что ранее администрация отчиталась о скором начале ремонта 3-й Продольной магистрали, 2-й Продольной магистрали в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Также обновление ожидает и 39-ю Гвардейскую, Краснополянскую (от улицы Исторической до ж/д переезда в Городище), Ополченскую, Елецкую, Азизбекова, проспекту Героев Сталинграда (от улицы 50 лет Октября до Лазоревой), набережную 62-й Армии (от Краснознаменской до дороги к паромной переправе), а также дорогу Волжский.

В мэрии обещают, что за 2017 год в Волгограде восстановят около 100 км дорожного покрытия. Однако, в ходе сегодняшнего совещания глава региона отметил, что темпы текущих мероприятий пока невысоки.

- Объем выполненных работ отстает от плановых показателей. Необходимо подготовить поручения главам муниципальных образований, руководителям структурных подразделений администрации области, бюджетных учреждений по корректировке планов и разворачиванию необходимого количества сил и средств в течение этой недели, – заявил Андрей Бочаров.

Напомним, что в настоящее время Волгоград по-прежнему лидирует среди городов с самыми проблемными дорогами в стране.

Фото: Администрация Волгограда