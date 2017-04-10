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|Жители Ворошиловского района сутки проведут без воды
|10.04.2017 18:11
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Как сообщается на официальном сайте мэрии Волгограда, в Ворошиловском районе будет произведен замен участка водопровода протяженностью 455 м. Из-за этого с 4-00 11 апреля до 17-00 12 апреля 2017 года в некоторых квартирах не будет воды.
Подача будет прекращена для волгоградцев, проживающих по следующим улицам:
- ул. Череповецкая дд. № 3д, 5б, 14-68;
На период отключения мэрия обещает организовать дополнительный подвоз воды.
Юлия Соболева
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