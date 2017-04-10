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Жители Ворошиловского района сутки проведут без воды Печать
10.04.2017 18:11

Жители Ворошиловского района сутки проведут без воды

На некоторых улицах города будет приостановлена подача водоснабжения из-за замены изношенных участков водопровода.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Волгограда, в Ворошиловском районе будет произведен замен участка водопровода протяженностью 455 м. Из-за этого с 4-00 11 апреля до 17-00 12 апреля 2017 года в некоторых квартирах не будет воды.

Подача будет прекращена для волгоградцев, проживающих по следующим улицам:

- ул. Череповецкая дд. № 3д, 5б, 14-68;
- ул. Саранская дд. № 51-83, 66, 68-100;
- ул. Новоузенская дд. № 47-69;
- ул. Нежинская дд. № 41-51,52-62;
- ул. Чембарская дд. № 2-16/16, 286-410;
- ул. Моздокская дд. № 64-72;
- ул. Елецкая дд. № 20, 56-64, 69-99, 541-548;
- пер. Чембарский дд. № 1-25,4-50;
- пер. Дербентский дд. № 65-71, 72.

На период отключения мэрия обещает организовать дополнительный подвоз воды.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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