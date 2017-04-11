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В пасхальное воскресенье запустят дополнительные автобусы до кладбищ Печать
11.04.2017 10:32

В пасхальное воскресенье запустят дополнительные автобусы до кладбищ

16 апреля по городу будут курсировать 13 дополнительных автобусных маршрутов. Все они будут подвозить волгоградцев до городских кладбищ.

Как сообщается на официальном сайте мэрии, специальные пасхальные маршруты будут доставлять горожан до кладбищ с 8.00 до 15.00.

Из Тракторозаводского района пустят общественный транспорт по двум направлениям: «ВГТЗ – Алюминиевское кладбище» и «ВГТЗ – Верхнезареченское кладбище».

В Краснооктябрьском районе пасхальный автобус будет оправляться от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» до районного кладбища и от остановки «Ул. Титова» до кладбища в поселке Вишневая балка.

Жители Дзержинского района смогут от остановки «Ул. Землячки» доехать к Моторному кладбищу.

На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут приехать от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика» в Советском районе.

К Кировскому кладбищу горожан будут подвозить от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».

В Красноармейском районе будет запущено сразу 4 специальных автобуса: от остановок «Кинотеатр «Юбилейный»» и «Бульвар Энгельса» к старому кладбищу и к новому.

Отметим, что в день Красной горки, 23 апреля, для жителей города также будут работать эти автобусные маршруты.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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