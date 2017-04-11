В пасхальное воскресенье запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Как сообщается на официальном сайте мэрии, специальные пасхальные маршруты будут доставлять горожан до кладбищ с 8.00 до 15.00.

Из Тракторозаводского района пустят общественный транспорт по двум направлениям: «ВГТЗ – Алюминиевское кладбище» и «ВГТЗ – Верхнезареченское кладбище».

В Краснооктябрьском районе пасхальный автобус будет оправляться от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» до районного кладбища и от остановки «Ул. Титова» до кладбища в поселке Вишневая балка.

Жители Дзержинского района смогут от остановки «Ул. Землячки» доехать к Моторному кладбищу.

На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут приехать от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика» в Советском районе.

К Кировскому кладбищу горожан будут подвозить от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС».

В Красноармейском районе будет запущено сразу 4 специальных автобуса: от остановок «Кинотеатр «Юбилейный»» и «Бульвар Энгельса» к старому кладбищу и к новому.

Отметим, что в день Красной горки, 23 апреля, для жителей города также будут работать эти автобусные маршруты.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»