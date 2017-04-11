Напомним, целебные колдобины на дорогах Волгограда спасли местную жительницу от приступа аритмии. Эту историю активно обсуждали местные СМИ и теперь она "докатилась" и до федеральных. Накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" Иван высмеял волшебные свойства волгоградских дорог. Телеведущий предложил лечить разбитыми дорогами не только аритмию, но и другие недуги. Так например, Иван Ургант советует вывихи вправлять в Челябинске, дробить камни в почках в Ивановской области, а отложения солей разминать в Тамбове.

- Доктор, у пациента остановилось сердце, что делать?! Дефибриллятор?! Да это старый метод, в Волгоград его! - такими словами под хохот аудитории иронизировал Ургант.

Телеведущий резонно заметил, что, в принципе, в России сердце можно вылечить почти везде.

Коннова Надира

ФОТО: Скриншот программы "Вечерний Ургант"