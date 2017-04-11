ОАО ЕДКММ
Иван Ургант высмеял "целебные" волгоградские дороги Печать
11.04.2017 10:41

Иван Ургант высмеял

Телеведущий в своей программе прокомментировал новость о чудесном спасении женщины от приступа аритмии.

Напомним, целебные колдобины на дорогах Волгограда спасли местную жительницу от приступа аритмии. Эту историю активно обсуждали местные СМИ и теперь она "докатилась" и до федеральных. Накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" Иван высмеял волшебные свойства волгоградских дорог. Телеведущий предложил лечить разбитыми дорогами не только аритмию, но и другие недуги. Так например, Иван Ургант советует вывихи вправлять в Челябинске, дробить камни в почках в Ивановской области, а отложения солей разминать в Тамбове.

- Доктор, у пациента остановилось сердце, что делать?! Дефибриллятор?! Да это старый метод, в Волгоград его! - такими словами под хохот аудитории иронизировал Ургант.

Телеведущий резонно заметил, что, в принципе, в России сердце можно вылечить почти везде.

Коннова Надира
ФОТО: Скриншот программы "Вечерний Ургант"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru