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В Волгоградском регионе стартует открытый конкурс среди фотографов Печать
11.04.2017 11:15

В Волгоградском регионе стартует открытый конкурс среди фотографов

В области начался прием заявок на участие в шестом региональном конкурсе "Волгоградская область в фотообъективе".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, свои работы можно направить до 15 июля 2017 года. Проведение творческого смотра даст возможность любителям фотографии проявить свой талант.

Работы будут оцениваться в шести номинациях:
- "Связь времен";
- "Культурное наследие";
- "Природные красоты";
- "Активный отдых и экстрим";
- "Город с высоты".

Для иностранных и иногородних туристов, путешествующих по региону, создана специальная номинация — "Волгоградская область глазами туриста". В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых выберут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

В конкурсе принять участие может любой желающий. Для этого необходимо направить на электронную почту организатора a.frolov(0)welcomevolgograd.com заявку и приложить фотографии, сделанные на территории Волгоградского региона в 2016-2017 годах.

Отметим, что данный конкурс проводится уже в шестой раз. За пять лет его существования, в нем приняли участие более 1000 работ как российских, так и зарубежных авторов.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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