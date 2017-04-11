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|В Волгоградском регионе стартует открытый конкурс среди фотографов
|11.04.2017 11:15
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, свои работы можно направить до 15 июля 2017 года. Проведение творческого смотра даст возможность любителям фотографии проявить свой талант.
Работы будут оцениваться в шести номинациях:
Для иностранных и иногородних туристов, путешествующих по региону, создана специальная номинация — "Волгоградская область глазами туриста". В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых выберут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".
В конкурсе принять участие может любой желающий. Для этого необходимо направить на электронную почту организатора a.frolov(0)welcomevolgograd.com заявку и приложить фотографии, сделанные на территории Волгоградского региона в 2016-2017 годах.
Отметим, что данный конкурс проводится уже в шестой раз. За пять лет его существования, в нем приняли участие более 1000 работ как российских, так и зарубежных авторов.
Надира Коннова
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