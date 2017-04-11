В Волгоградском регионе стартует открытый конкурс среди фотографов

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, свои работы можно направить до 15 июля 2017 года. Проведение творческого смотра даст возможность любителям фотографии проявить свой талант.

Работы будут оцениваться в шести номинациях:

- "Связь времен";

- "Культурное наследие";

- "Природные красоты";

- "Активный отдых и экстрим";

- "Город с высоты".

Для иностранных и иногородних туристов, путешествующих по региону, создана специальная номинация — "Волгоградская область глазами туриста". В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых выберут победителя в номинации "Приз зрительских симпатий".

В конкурсе принять участие может любой желающий. Для этого необходимо направить на электронную почту организатора a.frolov(0)welcomevolgograd.com заявку и приложить фотографии, сделанные на территории Волгоградского региона в 2016-2017 годах.

Отметим, что данный конкурс проводится уже в шестой раз. За пять лет его существования, в нем приняли участие более 1000 работ как российских, так и зарубежных авторов.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области