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|Волгоградцев обеспечат слуховыми аппаратами и протезами
|11.04.2017 11:36
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областном профильном комитете, с начала февраля центры социальной защиты населения Волгоградской области начали работу по приему заявлений граждан, у которых нет инвалидности, но по медицинским показаниям им необходимы протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Прием ведется в режиме «одного окна» по предварительной записи.
Отметим, что ранее волгоградцы обращались непосредственно к поставщику услуг, который по итогу проведения конкурсных процедур реализовывал мероприятия по обеспечению нуждающихся в протезах и слуховых аппаратах.
Право на получение имеют граждане без инвалидности, постоянно проживающие на территории Волгоградской области. В их числе – дети, женщины после ампутации молочной железы, труженики тыла, жертвы политических репрессий, пенсионеры (по старости), малоимущие граждане. Они могут обращаться за ортопедической обувью, протезами молочных желез, бандажными изделиями, корсетами, а также слуховыми аппаратами.
Как пояснили в комитете соцзащиты региона, в 2016 году протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами обеспечено свыше 1400 человек. Столько же планируется и в 2017 году.
ФОТО: Комитет соцзащиты Волгоградской области
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