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Волгоградцев обеспечат слуховыми аппаратами и протезами Печать
11.04.2017 11:36

Волгоградцев обеспечат слуховыми аппаратами и протезами

В 2017 году в регионе введен новый порядок постановки на учет граждан, которые не имеют инвалидности и нуждаются в протезно-ортопедических изделиях и слуховых аппаратах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областном профильном комитете, с начала февраля центры социальной защиты населения Волгоградской области начали работу по приему заявлений граждан, у которых нет инвалидности, но по медицинским показаниям им необходимы протезно-ортопедические изделия и слуховые аппараты. Прием ведется в режиме «одного окна» по предварительной записи.
- Новый порядок позволяет исключить случаи несвоевременного обеспечения нуждающихся средствами реабилитации, - пояснили в комитете соцзащиты региона.

Отметим, что ранее волгоградцы обращались непосредственно к поставщику услуг, который по итогу проведения конкурсных процедур реализовывал мероприятия по обеспечению нуждающихся в протезах и слуховых аппаратах.

Право на получение имеют граждане без инвалидности, постоянно проживающие на территории Волгоградской области. В их числе – дети, женщины после ампутации молочной железы, труженики тыла, жертвы политических репрессий, пенсионеры (по старости), малоимущие граждане. Они могут обращаться за ортопедической обувью, протезами молочных желез, бандажными изделиями, корсетами, а также слуховыми аппаратами.

Как пояснили в комитете соцзащиты региона, в 2016 году протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами обеспечено свыше 1400 человек. Столько же планируется и в 2017 году.

ФОТО: Комитет соцзащиты Волгоградской области

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