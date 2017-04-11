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|11.04.2017 12:07
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6 апреля 2017 года в Федеральном агентстве водных ресурсов состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по работе водохранилищ Волжско-Камского каскада.
Как сообщается на официальном сайте Росводоресурсов, в 1 квартале 2017 года из-за раннего начала снеготаяния приток воды в некоторые водохранилища превысил норму 2,1 – 5,2 раза.
Пока водохранилища работают в штатном режиме, на прошедший период нарушений в работе гидроузлов Волжско-Камского каскада не отмечено.
Волжская ГЭС до 18 апреля будет осуществлять пропуск воды в среднем режиме – 6000-6200 куб.м/с.
19 апреля на гидроэлектростанции среднесуточный сброс составит 7000-7300 куб. м/с, а 20 апреля норма будет увеличена до 8000-8400 куб. м/с.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», пока МЧС региона находятся в готовности и ждут указаний из Москвы.
- Обычно паводковый период проходит в два этапа. Первый период активного подъема воды в Волге мы уже прошли. К счастью, без происшествий. Теперь мы ждем начала второго этапа. Вскоре в Москве состоится заседание по вопросу паводковой ситуации, которая определит наши дальнейшие действия. Если в этом году сброс на Волжской ГЭС будет выше, тогда мы будет принимать меры, - прокомментировали корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по Волгоградской области.
Напомним, что в конце февраля в областном комитете ОБЖ состоялось заседание по поводу возможных негативных последствий подъема воды в Волге. В ходе заседания в регионе был утвержден план мероприятий на паводковый период 2017 года.
По информации комитета, в готовность на случай возникновения нештатных ситуаций пока приведены около 15 тысяч человек, 3,5 тысячи единиц техники, 105 плавсредств. В области готовы развернуть 47 мобильных пунктов обогрева, 509 пунктов временного размещения. Проработаны эвакуационные мероприятия: для этих целей могут быть задействованы две тысячи автобусов, а также грузовые и легковые автомобили, речные суда. Предусмотрено экстренное оповещение населения с помощью радио и телевидения, СМС-рассылки, электросирен и уличных громкоговорителей.
Юлия Соболева
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