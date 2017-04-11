Сирийское образование ждет русских людей

«Мы готовы в наших университетах предоставить квоты для русских студентов, чтобы они изучали арабский язык, в том числе как бакалавры и в магистратуре», - заявил Атеф Наддаф.

Сирийский министр также подчеркнул, что в их стране не хватает преподавателей русского языка в школах и ВУЗах. «Нам нужна помощь с вашей стороны. Это касается преподавателей русского языка для обучения будущих школьных учителей, а также преподавателей университетов», - отметил он. Кроме того, Атеф Наддаф добавил, что Сирии и России необходимо подписать какое-нибудь соглашение на эту тему.

По информации «СоцИнформБюро», министр высшего образования Сирии пребывает сейчас в Москве по приглашению министра образования Ольги Васильевой. Известно, что Атеф Наддаф примет участие в международном салоне по образованию, который пройдет с 12 по 15 апреля на ВДНХ.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»