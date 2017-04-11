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Судебные приставы тормозят демонтаж гостиницы в Волгограде Печать
11.04.2017 13:11

Судебные приставы тормозят демонтаж гостиницы в Волгограде

Волгоградские судебные приставы полтора года обходят решение суда о сносе гостиницы в Ворошиловском районе.

На улице Белоглинской в Волгограде с 2015 года не могут снести незаконную постройку. Четырехэтажная гостиница была самовольно возведена в частном секторе. В результате этого дом инвалида II группы, оказался непосредственно под окнами отеля. С того момента семья мужчины наблюдает на территории своего домовладения отходы гостиничного быта постояльцев.

Напомним, что по итогам обследования комиссией, гостиница была признана объектом самовольного строительства. Суд вынес решение о сносе здания за счет собственника. В августе 2015 года было возбуждено исполнительное производство. Однако, как следует из материалов прокурорской проверки, никаких мер к собственнику объекта не принималось. В настоящее время гостиница продолжает работать.

Как сообщили «СоцИнформБюро» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, Валерий Ростовщиков откликнулся на жалобу соседей незаконной гостиницы по поводу очевидного бездействия судебных приставов.

Теперь все необходимые меры в ускорении демонтажа самовольно построенного здания совместно с правоохранительными органами будет принимать Волгоградский Уполномоченным по правам человека.

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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