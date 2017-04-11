Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
В Волгограде открыта горлиния по работе нестационарных объектов, на которую горожане могут сообщать ....
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
Центр развития региональной политики опубликовал рейтинг эффективности работы губернаторов. Глава Во....
|Судебные приставы тормозят демонтаж гостиницы в Волгограде
|11.04.2017 13:11
|
На улице Белоглинской в Волгограде с 2015 года не могут снести незаконную постройку. Четырехэтажная гостиница была самовольно возведена в частном секторе. В результате этого дом инвалида II группы, оказался непосредственно под окнами отеля. С того момента семья мужчины наблюдает на территории своего домовладения отходы гостиничного быта постояльцев.
Напомним, что по итогам обследования комиссией, гостиница была признана объектом самовольного строительства. Суд вынес решение о сносе здания за счет собственника. В августе 2015 года было возбуждено исполнительное производство. Однако, как следует из материалов прокурорской проверки, никаких мер к собственнику объекта не принималось. В настоящее время гостиница продолжает работать.
Как сообщили «СоцИнформБюро» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, Валерий Ростовщиков откликнулся на жалобу соседей незаконной гостиницы по поводу очевидного бездействия судебных приставов.
Теперь все необходимые меры в ускорении демонтажа самовольно построенного здания совместно с правоохранительными органами будет принимать Волгоградский Уполномоченным по правам человека.
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:22
Сирийское образование ждет русских людей
-
13:11
Судебные приставы тормозят демонтаж гостиницы в Волгограде
-
12:56
42-летнюю волгоградку задержали при сбыте наркотиков
-
12:30
Экс-глава госучреждения попыталась оспорить приговор за махинации с могильными раскопками
-
12:13
Под Волгоградом рецидивист из Ростовской области напал с топором на сторожа храма
-
12:07
Со следующей недели Волжская ГЭС начнет увеличивать сброс воды
-
11:36
Волгоградцев обеспечат слуховыми аппаратами и протезами
-
11:15
В Волгоградском регионе стартует открытый конкурс среди фотографов
-
10:41
Иван Ургант высмеял "целебные" волгоградские дороги
-
10:32
В пасхальное воскресенье запустят дополнительные автобусы до кладбищ
-
10:21
Под Волгоградом лихач на легковушке въехал в стену магазина: есть пострадавшие
-
09:56
Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП
-
09:40
Двое волгоградцев открыто похитили деньги из кассы торгового павильона
-
09:16
Под Волгоградом в пожаре вместе с гаражом и автомобилем сгорел 29-летний мужчина
Самое читаемое
-
12:56
42-летнюю волгоградку задержали при сбыте наркотиков
-
12:30
Экс-глава госучреждения попыталась оспорить приговор за махинации с могильными раскопками
-
12:13
Под Волгоградом рецидивист из Ростовской области напал с топором на сторожа храма
-
10:21
Под Волгоградом лихач на легковушке въехал в стену магазина: есть пострадавшие
-
09:56
Под Волгоградом лошадь стала причиной смертельного ДТП
-
09:40
Двое волгоградцев открыто похитили деньги из кассы торгового павильона
-
09:16
Под Волгоградом в пожаре вместе с гаражом и автомобилем сгорел 29-летний мужчина
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Ноль >>
-
-
В соцсети – по паспорту. Детям до 14 вход воспрещен
-
наконецто хоть что то делают полезным в законах. Наконецто детям будут дарить книги, а не мобилки ... >>
-
-
Волгоградцев приглашают к уборке "Лысой горы"
-
у меня есть видеозапись с номерами мусорных машин. кому можно показать, чтобб им выписали штраф ... >>
-
-
Дороги Волгограда попробует спасти новая асфальтобетонная установка
-
Забастовка маршрутчиков вызвала транспортный коллапс
-
эти автобусы от ВАП нихрена не останавливаются . Проезд не оплатить, кондукторов в авт.№21 нету. Если ... >>
-
-
Мэрия Волгограда прикрылась жалобами горожан, чтобы ликвидировать киоски
-
блин, как же теперь бухать по вечерам на улице. Без алкоголя нету жизни! >>
-
-
Обнаружено тело погибшего на ГЭС предпринимателя
-
Hello my family member! I want to say that this article is awesome, great written and include almost ... >>
-
-
После визита губернатора главврач «больницы Ильича» был уволен