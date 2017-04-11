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Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018 Печать
11.04.2017 13:58

Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018

Администрация города утвердила 8 проектов комплексного благоустройства улиц во всех районах города.

Сегодня мэрия Волгограда опубликовала список, схемы и эскизы основных улиц города, которых ждет благоустройство к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018.

Как обещает администрация, работа над обустройством должна начаться уже этой весной. В ходе проведения работ подрядчики облагородят тротуары и аллеи, создадут новые переходные и парковые зоны с велодорожками, детскими игровыми и спортивными площадками. Также будет предусмотрено озеленение.

Так, в Красноармейском районе преобразится проспект им. Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар им. Энгельса и другие. В Кировском районе – ул. им. 64-й Армии, Лимоновая, Колосовая и др. В Советском районе – пр. Университетский, ул. Казахская и др.

Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018

В Ворошиловском районе в порядок приведут ул. КИМ, ул. Калинина и др. В Центральном районе – Аллею Героев, ул.Глазкова, ул. Глубокоовражную, ул. Голубинскую и др.

Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018

В Дзержинском районе облагородят проспект Жукова, шоссе Авиаторов, ул. Хорошева и др. В Краснооктябрьском районе – ул. Штеменко, пр. Металлургов, ул. Еременко и др. В Тракторозаводском – пр. Ленина, улицы Николая Отрады, Ополченскую, Шурухина и др.

Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018

В рамках подготовки администрация города будет убирать неугодные киоски и павильоны, уничтожать незаконную наружную рекламу и приводить законную к единой форме, а также обустраивать внешний вид и оформление ярмарок.

Реализовывать такие масштабные проекты мэрия будет в рамках реализации новой федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

Напомним, что недавно в Волгограде стартовал первый этап реконструкции Центральной набережной 62-й Армии, в ходе которого планируется привести в порядок причальную стенку на участках №10-15 пассажирского порта, подпорную стенку и бетонную кладку. Обновление ведется за счет федеральных средств.

Юлия Соболева
Фото:Администрация Волгограда 

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