Стало известно, какие улицы в Волгограде облагородят к ЧМ-2018

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|11.04.2017 13:58
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Сегодня мэрия Волгограда опубликовала список, схемы и эскизы основных улиц города, которых ждет благоустройство к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018.
Как обещает администрация, работа над обустройством должна начаться уже этой весной. В ходе проведения работ подрядчики облагородят тротуары и аллеи, создадут новые переходные и парковые зоны с велодорожками, детскими игровыми и спортивными площадками. Также будет предусмотрено озеленение.
Так, в Красноармейском районе преобразится проспект им. Героев Сталинграда, улица 40 лет ВЛКСМ, бульвар им. Энгельса и другие. В Кировском районе – ул. им. 64-й Армии, Лимоновая, Колосовая и др. В Советском районе – пр. Университетский, ул. Казахская и др.
В Ворошиловском районе в порядок приведут ул. КИМ, ул. Калинина и др. В Центральном районе – Аллею Героев, ул.Глазкова, ул. Глубокоовражную, ул. Голубинскую и др.
В Дзержинском районе облагородят проспект Жукова, шоссе Авиаторов, ул. Хорошева и др. В Краснооктябрьском районе – ул. Штеменко, пр. Металлургов, ул. Еременко и др. В Тракторозаводском – пр. Ленина, улицы Николая Отрады, Ополченскую, Шурухина и др.
В рамках подготовки администрация города будет убирать неугодные киоски и павильоны, уничтожать незаконную наружную рекламу и приводить законную к единой форме, а также обустраивать внешний вид и оформление ярмарок.
Реализовывать такие масштабные проекты мэрия будет в рамках реализации новой федеральной программы по формированию комфортной городской среды.
Напомним, что недавно в Волгограде стартовал первый этап реконструкции Центральной набережной 62-й Армии, в ходе которого планируется привести в порядок причальную стенку на участках №10-15 пассажирского порта, подпорную стенку и бетонную кладку. Обновление ведется за счет федеральных средств.
Юлия Соболева
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