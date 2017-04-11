В Волгограде снова вернутся к вопросу о смягчении наказания для Романа Яковлева

Недовольная решением Волжского городского суда защита осужденного Яковлева подала апелляцию на пересмотр решения о смягчении неотбытой части наказания. Как стало известно "СоцИнформБюро" со слов матери погибшего под колесами внедорожника Романа Яковлева, 20 апреля в Волгоградском областном суде состоится рассмотрение апелляции о смягчении неотбытой части наказания сыну замглавы филиала "Газпрома". 20 февраля 2017 года Волжский городской суд, осужденному в мае 2016 года по статье 264 ч.3 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", Роману Яковлеву не смягчил неотбытую часть наказания, несмотря на его примерное поведение. Таким решением адвокат осужденного осталась недовольна и подала апелляцию на пересмотр данного решения. На слушании присутствовали мать погибшего Влада Иванова Ольга, адвокат осужденного Зеленцова Валентина, прокурор города Волжского Соловьев Александр и представители региональных СМИ. Сам Роман Яковлев на суде не присутствовал. Заседание проходило в режиме онлайн-конференции. Яковлев находился в кабинете начальника колонии, откуда и велась съемка. Против смягчения наказания на суде выступала мать погибшего роллера, а также прокурор города Волжского. Адвокат Яковлева на протяжении всего заседания рассказывала о примерном поведении своего подзащитного. Она просила обратить внимание на то, что у осужденного за время пребывания в колонии было четыре поощрения и на протяжении всего времени он занимается благоустройством территории и общественно-полезными работами. К слову, поощрений в реальности же было всего пару. Яковлев официально в колонии трудоустроен на должности пожарного и сотрудника банного-прачечного отдела. Выслушав защиту Яковлева, слово взял прокурор. По мнению Александра Анатольевича, заключенный должен пройти годовую аттестацию в колонии, чтобы можно было делать выводы о том, исправился или нет. А пока Яковлев провел в колонии общего режима чуть больше 8-ми месяцев - до этого же он был в СИЗО. Судья был согласен с доводами прокуратуры и поэтому оставил наказание для Яковлева неизменным: тот еще год проведет в колонии общего режима. Это решение по закону в течение 10 дней можно было обжаловать, чем и воспользовалась адвокат "золотого" мальчика. Напомним, Роман Яковлев на автомобиле "Toyota Land CruiserPrado 150" 6 октября 2015 года на Аллее Героев насмерть сбил 21-летнего Влада Иванова. Яковлев двигался по проспекту Ленина со скоростью, значительно превышающей допустимую. На пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев водитель не остановился перед светофором и стоп-линией и, выехав на пешеходный переход, сбил молодого человека, который двигался по "зебре" на роликовых коньках. От полученных травм Влад скончался на месте происшествия. Водитель дорогой иномарки, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП. Осужденный провел в колонии, с учетом его нахождения в сизо, 1 год 5 месяцев. Согласно закону, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может быть осуществлена после фактического отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания. Приговор Яковлеву был вынесен 5 мая 2016 года Волгоградским областным судом. Сын замглавы филиала "Газпрома" отправился на 2,5 года отбывать наказание в колонию общего режима города Волжского. Надира Коннова Следующая >