В Волгоград съедутся лучшие черлидеры России

Спортсмены десяти регионов страны прибудут в Волгограде, чтобы 16 апреля сразиться в открытом чемпионате и первенстве Волгоградской области по черлидингу. Спортивное мероприятие пройдет в волгоградском физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный».

В соревновательную программу войдут такие дисциплины, как чир-микс, чир и групповые станты. «Фишкой» мероприятия станет программа в дисциплинах чир-джаз и чир-хип-хоп.

Свой уровень владения акробатическими дисциплинами продемонстрируют взрослые, юниорские и детские команды в четырех возрастных категориях от 5 до 25 лет.

Организатор спортивных состязаний – комитет физической культуры и спорта Волгоградской области и региональный комитет молодежной политики. Начало соревнований – 12.00.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress