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|В Волгоград съедутся лучшие черлидеры России
|11.04.2017 15:23
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Спортсмены десяти регионов страны прибудут в Волгограде, чтобы 16 апреля сразиться в открытом чемпионате и первенстве Волгоградской области по черлидингу. Спортивное мероприятие пройдет в волгоградском физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный».
В соревновательную программу войдут такие дисциплины, как чир-микс, чир и групповые станты. «Фишкой» мероприятия станет программа в дисциплинах чир-джаз и чир-хип-хоп.
Свой уровень владения акробатическими дисциплинами продемонстрируют взрослые, юниорские и детские команды в четырех возрастных категориях от 5 до 25 лет.
Организатор спортивных состязаний – комитет физической культуры и спорта Волгоградской области и региональный комитет молодежной политики. Начало соревнований – 12.00.
Юлия Соболева
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