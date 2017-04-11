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В Волгоград съедутся лучшие черлидеры России Печать
11.04.2017 15:23

В Волгоград съедутся лучшие черлидеры России

Более 600 спортсменов из Москвы, Ростова-на-Дону, Саратова, Тольятти, Сызрани примут участие в чемпионате Волгоградской области по черлидингу.

Спортсмены десяти регионов страны прибудут в Волгограде, чтобы 16 апреля сразиться в открытом чемпионате и первенстве Волгоградской области по черлидингу. Спортивное мероприятие пройдет в волгоградском физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный».

В соревновательную программу войдут такие дисциплины, как чир-микс, чир и групповые станты. «Фишкой» мероприятия станет программа в дисциплинах чир-джаз и чир-хип-хоп.

Свой уровень владения акробатическими дисциплинами продемонстрируют взрослые, юниорские и детские команды в четырех возрастных категориях от 5 до 25 лет.

Организатор спортивных состязаний – комитет физической культуры и спорта Волгоградской области и региональный комитет молодежной политики. Начало соревнований – 12.00.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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