Автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД

В 2016 году МВД уже выступало с такой инициативой, предлагая автошколам взять на себя ответственность за проведение двух экзаменов – практики на "площадке" и теории вождения, однако документ так и не был принят.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в рамках пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей" председатель Гильдии автошкол России, координатор экспертного совета по взаимодействию с автомобильными объединениями Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Лобарев отметил, что, если автошколы получат право принимать экзамены вместо ГИБДД, то оно будет распространяться далеко не на все заведения, которые готовят водителей.

Сергей Лобарев заявил в пресс-центре НСН, что "возможно, это будут аккредитованные автошколы, которые не имеют претензий со стороны контролирующих органов, у которых все лицензионные условия, высокий процент сдачи, низкая аварийность начинающих водителей и своя материальная база".

Именно на этих условиях, считает Лобарев, нужно заслужить кредит доверия и рассмотреть данное предложение.

Надира Коннова