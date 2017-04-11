На Центральной набережной пройдет пасхальный праздник

Праздничные пасхальные мероприятия пройдут на верхней террасе Центральной набережной 16 апреля.

Около фонтана «Искусство» для всех гостей будут работать интерактивные площадки, где взрослые и дети смогут принять участие в русских пасхальных забавах, конкурсах и викторинах.

Кроме этого, все присутствующие смогут испытать свою удачу в пасхальной лотерее и получить призы от партнеров мероприятия.

На площадках конкурса пройдет выставка авторских куличей, крашенных яиц и декоративных пасхальных подделок. На сцене перед фонтаном «Искусство» для волгоградцев выступят оркестр русских народных инструментов «Царицынъ» и солисты «Волгоградконцерта».

Семейный праздник начнется в 11.00 и продлится до 13.00.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress