Волгоград прощается с теплом из батарей



В связи с тем, что температура воздуха на улице с окончательным и возможно бесповоротным приходом весны, серьезно повысилась, городские чиновники приняли решение прекратить с 12-го апреля отопительный сезон. В этот день подача тепла будет прекращена на объекты социальной сферы и в жилые дома многострадального города-героя Волгограда.

Данное решение было принято согласно требованиям жилищного законодательства. Поскольку в течение пяти дней температура воздуха не опускается ниже восьми градусов тепла, отопительный сезон в городе можно считать законченным. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

По словам главы департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексея Сивокоза, прошедший отопительный сезон был без серьезных нарушений и сбоев.

- В 2017 году, «Концессия теплоснабжения», с которой минувшей осенью власти города заключили соглашение, намерена вложить 1,85 миллиарда рублей в обновление теплового хозяйства. Данные средства должны пойти на модернизацию котельных, тепловых пунктов и сетей. Также в 2017 году планируется построить новых 17,6 и переложить 22,3 километра тепловых сетей, реконструировать 25 ЦТП и обновить парк специальной техники для обслуживания и ремонта системы теплообеспечения, - отметил Сивокоз.

Будет ли реально все это сделано, станет известно будущей осенью, с наступлением нового отопительного сезона.

Евгений Иванов