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Поклонская посоветовала чиновникам поселиться в аварийном общежитии Печать
12.04.2017 04:25

Общежитие «Звездочка» в Ялте

 Депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская предложила чиновникам администрации города Ялта лично оценить «комфорт» ветхого жилья.


По словам народной избранницы Натальи Поклонской, властьимущие крымского города Ялта придумывают различные уловки, чтобы не расселять людей из аварийного здания местного общежития. Об этом экс-прокурор российского полуострова Крым написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Ровно год назад, в апреле 2016 года, еще в должности прокурора Крыма я лично побывала в так называемом общежитии «Звездочка» в Ялте. На тот момент в аварийном здании без отопления, канализации и газа проживали около 400 человек. Печально, но за целый год в жизни этих людей так ничего и не изменилось. Власти Ялты продолжают искать уловки и придумывать отговорки, чтобы не расселять здание и не давать людям новое жилье, - написала Наталья Поклонская.

22-го апреля прошлого года, прокурор Ялты подал в городской суд иск, защищающий интересы жителей аварийного дома. 12-го октября иск был полностью удовлетворен. Однако с этим не согласились чиновники из Администрации Ялты, и вместо того, чтобы решить проблемы людей подали апелляцию в Верховный суд Крыма. Стоит отметить, что апелляционная жалоба рассматривается по сей день, и очередное заседание назначено на 19-е апреля текущего года.

- Представители администрации Ялты настаивают, что суд первой инстанции необоснованно принял решение о предоставлении жителям «Звездочки» нового жилья. Властям, по всей видимости, кажется, что в этом полуразрушенном доме еще вполне можно жить. Мол, нет официальной бумажки о признании здания непригодным. А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом. Остается только посоветовать местным чиновникам приехать и на себе испытать «комфорт» этого общежития, если не страшно..., - не скрывает своего возмущения депутат.

Стоит отметить, как сообщает агентство «Крыминформ», на бездействие ялтинских чиновников в отношении жителей города, Наталья Поклонская направила запрос в Генеральную Прокуратуру России и главе российского полуострова Крым Сергею Аксенову.

Фото - Евгений Гайворонский, портал «Наш Крым. Новости»

Евгений Иванов

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