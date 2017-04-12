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|Поклонская посоветовала чиновникам поселиться в аварийном общежитии
|12.04.2017 04:25
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- Ровно год назад, в апреле 2016 года, еще в должности прокурора Крыма я лично побывала в так называемом общежитии «Звездочка» в Ялте. На тот момент в аварийном здании без отопления, канализации и газа проживали около 400 человек. Печально, но за целый год в жизни этих людей так ничего и не изменилось. Власти Ялты продолжают искать уловки и придумывать отговорки, чтобы не расселять здание и не давать людям новое жилье, - написала Наталья Поклонская.
22-го апреля прошлого года, прокурор Ялты подал в городской суд иск, защищающий интересы жителей аварийного дома. 12-го октября иск был полностью удовлетворен. Однако с этим не согласились чиновники из Администрации Ялты, и вместо того, чтобы решить проблемы людей подали апелляцию в Верховный суд Крыма. Стоит отметить, что апелляционная жалоба рассматривается по сей день, и очередное заседание назначено на 19-е апреля текущего года.
- Представители администрации Ялты настаивают, что суд первой инстанции необоснованно принял решение о предоставлении жителям «Звездочки» нового жилья. Властям, по всей видимости, кажется, что в этом полуразрушенном доме еще вполне можно жить. Мол, нет официальной бумажки о признании здания непригодным. А так не видно?! Да там при сильном ветре одна стена вообще может упасть, потому что держится лишь утягивающим тросом. Остается только посоветовать местным чиновникам приехать и на себе испытать «комфорт» этого общежития, если не страшно..., - не скрывает своего возмущения депутат.
Стоит отметить, как сообщает агентство «Крыминформ», на бездействие ялтинских чиновников в отношении жителей города, Наталья Поклонская направила запрос в Генеральную Прокуратуру России и главе российского полуострова Крым Сергею Аксенову.
Фото - Евгений Гайворонский, портал «Наш Крым. Новости»
Евгений Иванов
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