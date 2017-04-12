Строительство 0-й Продольной магистрали будет завершено в этом году

11 апреля в Волгоградской областной думе состоялось заседание с представителями профильных комитетов, посвященное результатам и планам обновления автомобильных дорог в Волгоградской области.

Так, по словам региональных парламентариев, в Волгограде за 2016 год было отремонтировано 48 дорожных объектов – 35 километров автомобильных дорог. Среди наиболее крупных объектов - проспекты Ленина и Жукова, улицы им. Маршала Рокоссовского, 64-й Армии, 40 лет ВЛКСМ, а также путепроводы 3-й Продольной магистрали – через р. Царица и Самарский разъезд.

В 2017 году из областного бюджета на улучшение дорожной ситуации будет выделено 8,9 миллиарда рублей. Кроме этого, недавно правительство распорядилось дать Волгоградской области субсидию в 347 миллионов рублей.

Как заявили депутаты на заседании, в этом году будут закончены реконструкция шоссе Авиаторов, которая уже сейчас приносит немало дискомфорта жителям поселка Гумрак, и строительство 0-й продольной магистрали. Отметим, что строительство дополнительной Продольной обойдется в 1,7 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее администрация Волгограда отчиталась о скором начале ремонта 3-й Продольной магистрали, 2-й Продольной магистрали в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах. Также обновление ожидает и 39-ю Гвардейскую, Краснополянскую (от улицы Исторической до ж/д переезда в Городище), Ополченскую, Елецкую, Азизбекова, проспекту Героев Сталинграда (от улицы 50 лет Октября до Лазоревой), набережную 62-й Армии (от Краснознаменской до дороги к паромной переправе), а также дорогу в Волжский.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»