Дожди и грозы пройдут в Волгоградской области на этой неделе

Как сообщает "СоцИнформБюро", уже сегодня, 12 апреля, в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы. Несмотря на это температура воздуха в регионе составит +12...+17 º С, местами до +22 ºС.

В столице региона днем осадков не ожидается. Температура воздуха составит +15...+17 ºС.

В ночь на 13 апреля по области и в Волгограде пройдут кратковременные дожди и грозы. При этом порывы юго-западного ветра достигнут скорости в 16 м/с. Зато днем осадков не ожидается. Температура воздуха в области достигнет отметки +14...+19 ºС, в Волгограде +16...+18 ºС, сообщают в волгоградском гидрометцентре.

В пятницу, 14 апреля, в Волгограде осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +17...+19 ºС. В области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем в южных районах области воздух прогреется до +23 ºС.

Отметим, что в Волгоградском регионе прогнозируется 3 класс горимости леса, в связи с чем действует запрет на разведение костров.

Фото: globallookpress