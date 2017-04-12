ОАО ЕДКММ
В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана появится свой Сталинградский тополь Печать
12.04.2017 12:01

В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана появится свой Сталинградский тополь

В Волгограде в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана, где сейчас продолжается реконструкция, появится исторический и природный памятник – Сталинградский тополь, выращенный из побега легендарного дерева с Аллеи Героев.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, рабочие приступили к закладке поливочного водопровода и организации системы освещения. По окончании всех работ обновленный парк украсит Сталинградский тополь.

Памятный знак будет представлять собой трехгранную призму, на которой изображено дерево. Его ствол символизирует руки, держащие крону, а листочки - ладони. Сам знак выполнят из алюмо-композитного материала, на котором лазерной резкой нанесут сложный узор. Внутри знака будет размещен росток знаменитого Сталинградского тополя, расположенного на Аллее Героев. Таким образом, пока деревце не окрепнет, памятный знак будет для него своеобразным каркасом и защитой. Как только саженец немного подрастет, его верхнюю часть демонтируют.

Сталинградский тополь, который пережил войну, станет памятным знаком парка, как символ победы жизни над смертью.

Концепцию памятного знака разработали студенты в ходе архитектурно-дизайнерского конкурса на базе ВолгГТУ. Архитектурный объект установят в начале Аллеи России.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru