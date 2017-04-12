В Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана появится свой Сталинградский тополь

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, рабочие приступили к закладке поливочного водопровода и организации системы освещения. По окончании всех работ обновленный парк украсит Сталинградский тополь.

Памятный знак будет представлять собой трехгранную призму, на которой изображено дерево. Его ствол символизирует руки, держащие крону, а листочки - ладони. Сам знак выполнят из алюмо-композитного материала, на котором лазерной резкой нанесут сложный узор. Внутри знака будет размещен росток знаменитого Сталинградского тополя, расположенного на Аллее Героев. Таким образом, пока деревце не окрепнет, памятный знак будет для него своеобразным каркасом и защитой. Как только саженец немного подрастет, его верхнюю часть демонтируют.

Сталинградский тополь, который пережил войну, станет памятным знаком парка, как символ победы жизни над смертью.

Концепцию памятного знака разработали студенты в ходе архитектурно-дизайнерского конкурса на базе ВолгГТУ. Архитектурный объект установят в начале Аллеи России.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда