ОАО ЕДКММ
Волгоградцев напугали выстрелы и сирена в СИЗО №1 Печать
12.04.2017 12:31

Волгоградцев напугали выстрелы и сирена в СИЗО №1

Горожане сообщили о тревожных звуках серены и выстрелов, которые доносились из следственного изолятора по улице Голубинской.

Сегодня в социальных сетях волгоградцы сообщили о подозрительных звуках, которые доносились из Следственного изолятора №1 по улице Голубинской.

Очевидцы рассказали, что слышали за стенами СИЗО сирену и выстрелы. Испуганные местные жители сразу предположили, что в изоляторе поднялся бунт.

Корреспонденты ИА «СоцИнформБюро» связались с пресс-службой УФСИН по Волгоградской области и узнали, что на самом деле в учреждении проходили плановые учения.

- На территории Следственного изолятора проходят запланированные учения, идет проверка безопасности. Никакого повода для беспокоства нет, - заявила начальник пресс-службы УФСИН Татьяна Подскребалина.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru