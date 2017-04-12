Волгоградцев напугали выстрелы и сирена в СИЗО №1

Сегодня в социальных сетях волгоградцы сообщили о подозрительных звуках, которые доносились из Следственного изолятора №1 по улице Голубинской.

Очевидцы рассказали, что слышали за стенами СИЗО сирену и выстрелы. Испуганные местные жители сразу предположили, что в изоляторе поднялся бунт.

Корреспонденты ИА «СоцИнформБюро» связались с пресс-службой УФСИН по Волгоградской области и узнали, что на самом деле в учреждении проходили плановые учения.

- На территории Следственного изолятора проходят запланированные учения, идет проверка безопасности. Никакого повода для беспокоства нет, - заявила начальник пресс-службы УФСИН Татьяна Подскребалина.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress